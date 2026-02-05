エイベックス所属作家 Kamal Wilson、第68回グラミー賞「最優秀R&Bソング賞」受賞

エイベックス株式会社

Avex Music Group LLC（本社：ロサンゼルス、CEO：Brandon Silverstein、以下：AMGL）は、当社が契約・管理する作家 Kamal Wilson（カマル・ウィルソン）が、2026年2月1日にロサンゼルスのCrypto.com Arenaで開催された第68回グラミー賞において、Kehlani（ケラーニ）の楽曲「Folded」への貢献により、「最優秀R&Bソング賞（Best R&B Song）」を受賞したことをお知らせいたします。

Kamal Wilsonは、カリフォルニア州オレンジカウンティ出身のソングライター兼プロデューサーであり、11歳で初めて楽曲を制作して以来、R&B、ヒップホップ、ポップスなど多様なジャンルで活躍しています。

受賞対象となった楽曲「Folded」は、KamalがKehlaniとの継続的なクリエイティヴ・パートナーシップを通じて生まれた楽曲です。同曲はBillboard Hot 100で6位を記録したほか、全米のRhythmicおよびUrbanラジオチャートで1位を獲得、Apple Musicでも上位にランクインするなど、世界的なヒットを記録しており、本年度のグラミー賞では「最優秀R&Bパフォーマンス賞」も受賞しています。

今回の受賞は、Kamal Wilsonの卓越したソングライティング能力とアーティストとの深い信頼関係に基づく協働が、音楽業界最高峰の舞台で正式に評価されたことを意味します。

本受賞は、エイベックスが「avex vision 2027」のグローバル戦略のもと推進してきた、北米拠点のクリエイティヴ体制強化が結実した象徴的な成果でもあります。特に、2025年3月に米国の有力アーティストマネジメント会社S10 Entertainment & Media LLCを連結子会社化し、Avex Music Groupとして統合・再編したことにより、北米市場でのプレゼンスを高めています。

また、当社は音楽出版社として本楽曲の出版権を保有しておりますが、これからもグローバルIPの創出と権利の保有・拡大を通じた「ストック型ビジネス」の成長を重点戦略のひとつとして推進し、世界中の才能あるクリエイターとの協業を通じて、音楽業界の未来を切り拓いてまいります。

AMGL CEO Brandon Silverstein コメント

Kamalは、将来非常に有望なソングライターであり、すでに世界の音楽カルチャーに大きなインパクトを与えています。AvexおよびS10のチーム一同は、この記念すべき受賞を彼と共に祝えることを大変嬉しく思います。

【Avex Music Group LLC（AMGL）について】

Avex Music Group LLCは、エイベックスの米国における音楽事業を強化し、成長を加速させる拠点としてロサンゼルスに本社を構え、CEOのBrandon Silversteinのもと、音楽出版、アーティストマネジメント、レーベル事業、クリエイティヴスタジオ運営など幅広い音楽ビジネスを展開しています。S10 Entertainment & Media LLCとの連携を通じて世界中のアーティストやクリエイターとの協業体制を強化し、グローバル市場でのプレゼンス拡大を推進しており、所属作家のHarvが手掛けたJustin Bieberの「Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon」をはじめ、Tate McRae、Drake、Travis Scott、Rihannaなど数多くのヒット作品に貢献するなど、世界トップクラスのクリエイターネットワークを構築しています。

