クリエイターとエンタメ企業の交流リアルイベント『The CREATORS』次回4月開催の公式サイトオープン

◤『The CREATORS』公式サイトがオープン◢

株式会社トライデントワークス

この度、株式会社トライデントワークスが主催するクリエイターとエンタメ企業のための大規模交流リアルイベント『The CREATORS』次回4月開催の公式サイトがオープンしました。

『The CREATORS』について

”クリエイターと企業が繋がれる場”をコンセプトにエンタメ業界の定番イベントを目指して進化し続ける、業界最大級の交流イベントです。

本イベントは10年前のホームパーティーを起源とした小規模な業界交流会の一つでしたが、

毎年春・秋の開催を経て、前回の開催ではのべ3,400名以上のクリエイター、エンターテインメント関係者さまのご参加をいただき、業界最大級のクリエイター交流イベントへと成長いたしました。

斬新な新規施策の実施と円滑な交流を実現するための改善を常に重ねており、開催のたびに高い満足度を頂いています。

これまでの交流ラウンジ、ギルド掲示板、各種企業ブースといった多彩なプログラムに加え、

今回新たに皆さまの交流を大きく促進するためのWebシステムを鋭意開発中です。

皆さまにとって価値ある経験となれば幸いです。

たくさんのクリエイター、エンターテインメント関係者の皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

公式サイトではイベントのタイムスケジュール、コンテンツのご紹介などを行っております。

詳細については今後も更新予定ですので、主催者の公式Xと併せてご確認ください。

イベント公式サイトはこちらから :https://creators.twxd.jp/主催Xアカウントはこちらから :https://x.com/miyuki_tan

◤2026年4月度『The CREATORS』参加登録受付中◢

Illustration by tsucaco

開催は4/17（金）～18（土）の2日間にて開催となりますので、

参加をご希望の方は下記「ご参加お申し込みはこちらから」を押下いただき、必要事項をフォームにご記入のうえお申し込みください。

ご参加お申し込みはこちらから :https://twxd.jp/creators/signup/

◤『The CREATORS』開催概要◢

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135959/table/43_1_780a54d19f4ea600f80d2ae95cd4aee3.jpg?v=202602050521 ]

◤ 参加申し込み・チケット情報 ◢

参加をご希望の方は公式サイト上部の『参加登録』よりお申し込みをお願いいたします。

日中参加 … 2,200円（税込）／各日（※1）

懇親会参加 … 8,500円（税込）／各日

※当日参加（事前申し込みなし）の場合は2,600円（税込）となります。

※決済方法は当日現金決済、 事前決済を予定しております。

（いずれの決済方法をお選びいただいた場合も、インボイス対応領収書を電子形式にてお渡しいたします。当日決済の場合は開催後に発行、事前決済の場合は決済後ご自身にて発行可能となります）

◤ スポンサー募集のお知らせ ◢

『The CREATORS』ではイベントにご協力いただける企業様・団体様を募集しております！

日々成長し続けるエンタメ業界の更なる発展を願って、ご一緒にイベントを創りませんか？

詳しくは下記をご確認の上、お気兼ねなくお問い合わせください。

スポンサーお問い合わせはこちらから :https://creators.twxd.jp/sponsorships