ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」フランチャイズオーナー募集を本格開始　確立されたブランド力でオープン直後から人気店へ

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）が運営するヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」（大阪市）では、フランチャイズオーナー募集を本格的に開始しました。

「MERCY Vegan Factory」は、大阪・谷町九丁目に本店を構えるヴィーガンレストランです。農林水産省が認めた機関による厳しい審査をクリアし、ヴィーガンJAS認証を取得。確かな基準に裏付けられたブランドとして、世界中のヴィーガンから信頼を得ています。そのブランド力と商品クオリティを、フランチャイズ店舗でも活かすことができます。

また、運営母体のイージーリンク株式会社は、30年以上にわたり経営コンサルティングを手がけてきた会社です。飲食業未経験者でも取り組みやすい、再現性の高い経営モデルと創業支援体制により、安定した店舗運営をサポートします。

MERCY Vegan Factory 公式サイト https://www.mercy-vegan.jp/(https://www.mercy-vegan.jp/)

世界で評価されるMERCYブランドの美味しさと信頼

本店である「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいている人気店です。2022年6月の開店以来、百貨店や駅ナカへの出店実績も重ね、ブランドとしての認知と信頼を着実に広げてきました。

私たちが何よりも自信を持っているのが、その「美味しさ」です。「美味しくなければMERCYじゃない」を合言葉に、ベテランの料理人やパティシエとともに研究を重ねてきたメニューは、ヴィーガンやアレルギー体質の方はもちろん、一般の飲食客からも大変好評をいただいています。

Googleマップで大阪本店の口コミを見る >>(https://maps.app.goo.gl/Yxz3Ds7LvRChkYcf8)

経営支援のプロが伴走 「続けられる」飲食モデル

MERCY Vegan Factoryを手がけるイージーリンク株式会社は、1997年の創業以来、経営コンサルティングを専門に数多くの起業家・事業者の立ち上げを支援してきました。現場と数字の両面から培ってきたノウハウを、フランチャイズの経営モデルに反映しています。

「いつか自分のカフェを持ちたい」

「飲食店経営に挑戦してみたいが、不安がある」

「経営者として、回収の見通しが立つ事業を選びたい」

そんな想いを持つ方が、安心して一歩を踏み出せるサポート体制を整えています。

また、開業後の運営も継続的にサポートします。

成長を続けるヴィーガン市場で、社会貢献しながら店舗運営

健康志向の高まりや訪日外国人の増加、環境配慮への関心を背景に、ヴィーガン市場は国内外で拡大を続けています。今後も継続的な需要が見込まれる分野であり、安定した事業展開が期待できる市場です。

MERCY Vegan Factoryのフランチャイズでは、こうした成長市場に参入しながら、動物性食材を使わない食の提供を通じて、環境負荷の低減や持続可能な社会づくりに貢献。事業としての収益性と、社会的意義のある取り組みを両立できます。

当社フランチャイズの成功事例

既に京都駅エリアや大阪博労町にフランチャイズ店舗がオープンし、高い評価を得ています。

■MERCY Vegan Factory 京都駅店

京都駅から徒歩10分。隠れ家的な立地でありながら、2024年9月のオープン当初から訪日観光客を中心に、日々多くのお客様が来訪しています。

Googleマップで京都駅店の口コミを見る >>(https://maps.app.goo.gl/xTvxMRhwrxKdhSSk6)

■MERCY Vegan Ramen 博労町店

2026年1月末にオープンしたばかりのヴィーガンラーメン専門店。オープンから数日で、既に数々の高評価を得ています。

Googleマップで博労町店（ラーメン）の口コミを見る >>(https://maps.app.goo.gl/r6HRzaE3xcfFdH7d8)

ヴィーガンでなくても安心して始められる

本店の料理人や既存のフランチャイズ店オーナーを含め、MERCYで働く多くのスタッフは、ヴィーガンではありません。

ヴィーガン食に関する知識や運営ノウハウについては、本社が研修やサポートを通じて丁寧にフォローします。また、メニュー開発は本社主導で行うため、現場で一から考える必要はなく、安心して店舗運営に専念できます。

イージーリンク株式会社では、確立されたブランドと経営サポート体制のもと、新たな挑戦を志す方との出会いを広げていきたいと考えています。

オンライン個別相談会を随時開催

フランチャイズに関心をお持ちの方を対象に、オンラインでの個別相談会を随時実施しています。事業内容や開業までの流れ、サポート体制などについて、担当者が一つひとつ丁寧にご説明します。

ヴィーガンや飲食業の経験有無にかかわらず、まずは話を聞いてみたいという段階でのご参加も歓迎しています。ご自身の状況に合わせて、具体的なご相談が可能です。

イージーリンク株式会社について

オンライン個別説明会に申し込む :https://meetings-na2.hubspot.com/senryukan

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/