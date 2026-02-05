イベントに参加して「天才美少女魔道士リナ」をGET！『スレイヤーズ』コラボキャンペーンをDMM GAMES『千年戦争アイギス』シリーズにて開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2月5日(木)メンテナンス後より、『スレイヤーズ』と『千年戦争アイギス』のコラボを記念したキャンペーンを開催したことをお知らせいたします。

■「スレイヤーズ×アイギス」コラボキャンペーン開催！

千年戦争アイギスでは「スレイヤーズ」のキャラクターが召喚やコラボミッションに

登場するコラボキャンペーンを実施中です！

■期間限定「スレイヤーズコラボプレミアム召喚」を開催！

2月19日(木)メンテナンス前までの期間限定で『スレイヤーズコラボプレミアム召喚』を開催中です。

3体の新規コラボユニット『天才美少女魔道士リナ』『光の剣の使い手ガウリイ』『セイルーン第二王女アメリア』が登場いたします！

この機会をお見逃しなく！

▼レアリティブラック

『天才美少女魔道士リナ』、『光の剣の使い手ガウリイ』、『セイルーン第二王女アメリア』

【期間】2月5日(木)メンテナンス後 ～ 2月19日(木)メンテナンス前まで

※上記ユニットはスレイヤーズコラボプレミアム召喚からのみの出現となります。

※上記ユニットがスレイヤーズコラボプレミアム召喚から出現するのは2月5日(木)メンテナンス後から2月19日(木)メンテナンス前までの期間限定となります。

※上記ユニットは今後の更新にて再度出現する場合があります。

■コラボ記念ミッション「スレイヤーズあいぎす」を開催！

2月5日(木)メンテナンス後から2月19日(木)メンテナンス前まで、期間限定のコラボミッション「スレイヤーズあいぎす」を開催いたします。

コラボミッション「スレイヤーズあいぎす」では、特定の条件を満たすと、レアリティブラックの「魔剣士ゼルガディス」が手に入ります！ぜひ仲間にしてください！

※『魔剣士ゼルガディス』は2月19日(木)メンテナンス後に仲間になります。

■毎日ログイン時にコラボ限定ユニットをプレゼント！

期間中のログインで1体ずつ、最大で15体のレアリティプラチナ「天才美少女魔道士リナ」をプレゼントいたします。

【期間】2月5日(木)メンテナンス後～2月20日(金) 3:59まで

※ログインボーナスは午前4時に更新されます。

■スレイヤーズユニットが選べる「スレイヤーズコラボパック」を販売！

召喚などに使える「神聖結晶」に、スレイヤーズコラボユニットを選んで獲得できる「★6選択チケット」や、ゲーム内の交換所にて使用できる「魔水晶」などのおまけをセットにした「スレイヤーズコラボパック」を期間限定で販売いたします！ぜひ、このチャンスにお目当てのスレイヤーズコラボユニットを獲得してくださいね！

＜スレイヤーズコラボパック＞

限定1回 10,000(DMMポイント）/App Store、Google Play：10,000円(税込)

神聖結晶165個 (App Store/Google Play 版165個) +以下おまけ

・★6選択チケット1枚 ・魔水晶300個 ・時と技の聖霊ヘリオ2体

【期間】2月5日(木)メンテナンス後～2月19日(木)メンテナンス前まで

※「★6選択チケット」では、『天才美少女魔道士リナ』『光の剣の使い手ガウリイ』『セイルーン第二王女アメリア』の中から1体を選んで交換できます。

※パックは未購入者に限り期間限定で再販売する場合があります。再販売時、チケットから登場する対象ユニットに変更はございません。

■コラボユニット『白蛇のナーガ』が手に入る特別なパックを販売！

召喚などに使える「神聖結晶」や、レアリティブラックのコラボユニット『白蛇のナーガ』などがおまけについた、「スレイヤーズコラボユニットパック」を期間限定で販売いたします！

＜スレイヤーズコラボユニットパック＞

限定1回 5,000(DMMポイント) /App Store、Google Play：5,000円(税込)

神聖結晶75個 (App Store/Google Play版75個) ＋以下おまけ

・白蛇のナーガ1体

・光彩聖霊フェス2体 ・ブラックリング5個

【期間】2月5日(木)メンテナンス後～2月19日(木)メンテナンス前まで

※パックは未購入者に限り期間限定で再販売する予定です。

※『白蛇のナーガ』は別の商品、別の形式での販売を行う可能性がございます。

千年戦争アイギス公式サイト：http://games.dmm.com/detail/aigisc/

千年戦争アイギスA公式サイト：http://aigis1000.jp/

PC(DMM GAMES PLAYER版)千年戦争アイギス公式サイト：https://www.millennium-war.net/web-all/

公式Xアカウント『政務官アンナ/千年戦争アイギス運営』：https://x.com/Aigis1000

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCl8iPEgu_N6iEYGYoWXc3gA

▼製品概要

DMM GAMESのPC、Android、App Store、Google Playで展開中の本格タワーディフェンスRPGです。

突如として復活した魔物の軍団に国を滅ぼされた王子となって、個性豊かなユニットを指揮して敵を迎え撃ちます。王子を慕う女性達との親密度、頼れる男たちとの信頼度をあげることで、ユニットとの交流が可能となりさらに戦闘中の能力がアップします。

タイトル：千年戦争アイギス

プラットフォーム：PC(ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版)／DMM GAMES STORE／App Store／Google Play

権利表記：(C)神坂一・あらいずみるい/KADOKAWA

(C) 2013 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。