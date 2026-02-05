DATAFLUCT、AI・人工知能EXPO【春】に出展。データ分析・AIエージェント構築をトータルに支援する「Airlake」の最新技術と導入事例を解説

株式会社DATAFLUCTイベント参加申し込み【無料】 :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605539510355795-APD

株式会社DATAFLUCT（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人、以下DATAFLUCT）は、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第10回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展いたします。

本展示では、社内に蓄積されながら活用の進まない「非構造化データ」を資産に変えるAIデータ基盤「Airlake platform」をはじめ、高精度の予測や最適化を実現するオーダーメイド型AIサービス「Airlake AI models」、業務を自動完結させるAIエージェント「Airlake AI Agents」などの最新技術と、国内トップ企業による導入成果を公開します。

AIエージェントプラットフォーム「Airlake」について

「Airlake」は、データ分析・AIエージェント構築をトータルに支援するプラットフォームです。自然言語での対話を通じて高度なデータ分析や業務を自動化し、埋もれたデータからインサイトを創出します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w1fvZVdoVCc ]

Airlake AI Agents：自然言語での対話を通じてデータ分析やタスク実行を可能にするインターフェース。NL2SQL（Natural Language to SQL）、Auto BI、マルチエージェント・オーケストレーション機能を搭載。

Airlake AI models：需要予測、異常検知、最適化などの高度な分析を実行するAIモデル群。API経由でAgentsから容易に呼び出し可能。

Airlake platform：あらゆる形式のデータを一元的に受け入れ、AIが自動で整理・構造化するデータ基盤。ベクトルデータベース、ナレッジグラフも標準搭載。

「Airlake」導入事例（一例）

リンクをクリックして詳細をご覧いただけます。

開催概要

- 【流通・小売】「Airlake」、国分グループ本社の対象288拠点で導入。AI需要予測と在庫適正化機能の連携で、欠品削減と発注業務の精度向上に貢献。(https://datafluct.com/news/roko6rzt1/)- 【建設・不動産】DATAFLUCTと竹中工務店、Google Cloudの生成AIを活用した建物DX支援アプリを共同開発(https://datafluct.com/casestudy/en-lovsswzfg/)- 【店舗開発・マーケ】ほっかほっか亭、AI売上予測で「属人化」からの脱却。データに基づく客観的な出店戦略で、持続的な成長基盤を構築(https://datafluct.com/casestudy/case0007/)

名称：AI・人工知能EXPO【春】（https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/exhibit/ai.html）

会期：2026年4月15日（水）～17日（金）

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

DATAFLUCTブース：6-30

参加方法：来場登録（無料）が必要です。下記ボタンよりお申込みいただくと、来場登録の開始や展示会情報について随時ご案内をお送りさせていただきます。

株式会社DATAFLUCTについて

参加申し込み【無料】 :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605539510355795-APD

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

公式X https://twitter.com/datafluct(https://twitter.com/datafluct)

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/(https://www.facebook.com/datafluct/)

本件に関するお問い合わせ

サービスの詳細・導入についてのご相談：https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

報道関係者からのお問い合わせ：pr@datafluct.com