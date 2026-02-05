2/5 南葛SC WINGS選手が1日広報大使に就任 スマホ申告を体験

株式会社南葛sc

▶左から菅野永遠、福田まい、下山莉子、前列はマイナちゃん

2月5日（木）、なでしこリーグ2部所属 南葛SC WINGSの菅野永遠、下山莉子、福田まいの3選手が、葛飾税務署「1日広報大使」に就任しました。

就任式の後、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を活用し、マイナポータル連携による自動入力を利用した申告書の作成から、e-Taxによる送信までの一連の流れを体験しました。

会社員の方が医療費控除および、ふるさと納税に係る寄附金控除を申告し、税金の還付を受けるという想定のもと、スマートフォンを使った申告を実際に行いました。

体験後の感想として、菅野永遠選手は「税務署に行かなくても、ちょっとした隙間時間でできるスマホ申告はとても便利だと思いました。」とコメント。

下山莉子選手は「マイナポータル連携をすれば、控除額が自動入力されて、スピーディーに正確に申告できることが分かりました。」と、確定申告の時短をアピールしました。

南葛SCはこれまでも、税に関する広報活動や啓発活動に積極的に協力しており、その取り組みが評価され、令和7年度納税表彰式にて表彰を受けています。南葛SCは今後も、葛飾区および関係機関と連携しながら、地域の皆さまに役立つ情報発信と社会貢献活動に取り組んでまいります。

南葛SCとは

▶葛飾署上赤署長、3選手、葛飾署後藤副所長▶スマホ申請に挑戦する3選手

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo