サイレントキラー「高血圧」＆「肝臓の病」専門医に学ぶ！高血圧対策や肝臓を守る方法 2/8(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

2026年2月8日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～身体を蝕むサイレントキラー～撃退！高血圧＆肝臓の病」

一昨年の1月、番組で受けた健康診断で脂質異常症や脂肪肝、脳梗塞の危険因子などが

判明した天野ひろゆきさん。その後ダイエットに成功し、一昨年の6月は72.8kgに。しかし、現在の体重は80.3kg。なんと、約8kgもリバウンドしていました。体重の増加とともに密かに進行していたのは、サイレントキラーと言われる「高血圧」と「肝臓の病」。そこで今回は、高血圧対策や肝臓を守る方法を専門医に教えてもらいました。

●サイレントキラーFILE１.長引く「高血圧」の悪影響とは！？

＜高血圧の診断基準＞

＜改善しない高血圧の原因＞

＜高血圧を放置した影響は？＞

＜高血圧の悪影響「動脈硬化」＞

＜「プラーク」に要注意＞

＜失明や視力低下の恐れも＞

●血管の老化度をチェック！「開眼片足立ちテスト」

●血圧が下がる？「8秒ジャンプ」

●サイレントキラーFILE２.数値以外にも注目！？肝臓に迫る恐怖とは？

＜「肝臓の病」はなぜサイレントキラー？＞

＜肝機能の数値（血液検査）「ALT（GPT）」「AST（GOT）」「γ-GTP」＞

＜肝臓の病が及ぼす身体への悪影響＞

＜肝臓の脂肪＞

＜「隠れ脂肪肝」に要注意＞

●肝臓を守る方法「体重の減らし方」と「食事で心がけること」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fz5eR5SMUbY ]

