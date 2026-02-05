2/13（金）公開 ナショナル・シアター・ライブ(NTLive)『ハムレット』の本編からハムレットとオフィーリアの独白シーンが公開になりました！

カルチャヴィル合同会社NTLive『ハムレット』より (C) Sam Taylor

これまで多くの名優が演じてきたハムレットとオフィーリア。ハムレットでいえば、リチャード・バートン、ケネス・ブラナー、ベネディクト・カンバーバッチ、そしてデヴィッド・テナントなど。それぞれ、上演のたびに、違うハムレットを私たちに見せてきてくれました。

今回のロバート・ハスティによる演出版では、ハムレットとオフィーリアはこれまでになく若さを感じるはつらつとした印象があります。全編通して一体どんな『ハムレット』になっているのか、興味を掻き立てる独白シーンを、ぜひご覧ください。

NTLive『ハムレット』より (C) Sam Taylor

■ハムレット：魂の自責シーン

己を嘆き、葛藤と自己嫌悪が凝縮された重要なシーンです。

https://youtube.com/shorts/drvsFWwQvzo?feature=share

■オフィーリア：嘆きのシーン

このシーンでフォフィーリアは、かつて賢明で気高く、完璧な王子だったハムレットが、狂気に陥ってしまったことへの絶望を表現しています。

https://youtube.com/shorts/nXVf_TUAPa4?feature=share

なお、本作は約15年ぶりに英国ナショナル・シアターが上演した『ハムレット』ということで、演劇ファンからも注目された作品です。『ライフ・オブ・パイ』でオリヴィエ賞を受賞したヒラン・アベイセケラの演技はもちろん、オフィーリアを演じるフランチェスカ・ミルズの演技はイギリス演劇業界から特に高評価を得ました。

英国までフライトに乗らずに、日本の映画館で世界最高峰の英国シェイクスピア劇をお楽しみください。

NTLive『ハムレット』より (C) Sam Taylor

『ハムレット』作品概要

NTLive大ヒット作『ライフ・オブ・パイ』でオリヴィエ賞受賞のヒラン・アベイセケラがシェイクスピアに挑む！

作：ウィリアム・シェイクスピア／演出：ロバート・ヘイスティ

上映時間：約2時間52分

出演：ヒラン・アベイセケラ（NTLive『ライフ・オブ・パイ』）

ストーリー：義務と疑念の狭間で揺れる若き王子ハムレット。権力と特権に囲まれながら、彼は“あの究極の問い”に挑む──そう、「生きるべきか、死ぬべきか」。

作品HP： https://www.ntlive.jp/hiranhamlet

上映劇場

東京）TOHOシネマズ 日比谷

神奈川）TOHOシネマズ ららぽーと横浜

北海道）札幌シネマフロンティア

名古屋）ミッドランドスクエア シネマ

大阪）大阪ステーションシティシネマ

熊本）熊本ピカデリー