カードサイズの超薄型スマートタグ「MAMORIO CARD」新発売　IP67相当の防水・防塵性能と約4年の長寿命を実現、幅広い利用シーンに対応

NEARIZE株式会社

NEARIZE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：増木 大己）は、カード類と同じ感覚で持ち歩ける薄型デザインと、約4年の長寿命バッテリー、IP67相当の防水・防塵性能を両立した、プライベートからビジネスシーンまで幅広く活用できる新製品 カード型 スマートタグ「MAMORIO CARD （型番:MAMD-002-BK)」を発売しましたのでお知らせ致します。

本製品は、財布やカードケースに収まるクレジットカードサイズの超薄型形状でありながら、高い耐久性と長期間の安定稼働を実現したカード型スマートタグ MAMORIO CARDの第2世代モデルです。日常生活における財布の紛失防止といった個人用途に加え、社員証や入館証などのカードと一体で携帯できる形状を活かし、カード利用を伴う業務環境での法人用途の活用も可能です。

■ プライベートとビジネスをつなぐカード型スマートタグ

キャッシュレス化の進展やICカードの普及により、財布やカードケースはより薄型化が進み、日常的に携帯するカード類と同じ感覚で使える「カード型スマートタグ」へのニーズは年々高まっています。

一方で、従来のスマートタグには次のような課題がありました。

・厚みがあり、財布やカードケースに入れると違和感が出る

・水濡れや湿気への不安があり、利用シーンが限定される

・電池寿命が短く、充電や交換の手間が発生する

・サイズや耐久性の面から、業務用途での運用に適さない

これらの課題は、「持ち歩きにくい」「継続して使いづらい」といった理由につながり、結果としてスマートタグが日常の中で定着しにくい要因となっていました。

「MAMORIO CARD」は、こうした背景を踏まえ、日常生活のプライベートユースからカード管理を伴うビジネスユースまで、無理なく使い続けられることを目指して開発された第2世代のカード型スマートタグです。

薄さ・耐久性・長寿命を高いレベルで両立することで、「カードと同じように持ち歩けるスマートタグ」という新しいスタンダードを提案します。

「MAMORIO CARD」の特長

１. 財布に入れても存在を感じさせない、超薄型デザイン

MAMORIO CARDはクレジットカードとほぼ同サイズの54mm × 85.5mm、厚さ1.65mm、重さ約11gの薄型デザイン。財布やカードケース、IDカードホルダーなどに自然に収まり、収納時の違和感を抑えます。

「タグを入れると膨らむ」「厚みが気になって使わなくなる」といった従来の紛失防止タグの不満を軽減し、持ち歩くときに意識させない携帯性を目指しました。

カードと一体で携帯できる形状は、個人利用での使いやすさに加え、社員証や入館証とともに運用する業務用途にも適しており、プライベートとビジネスの両方に自然になじむ設計です。

２. IP67相当の防水・防塵性能と、約4年の電池寿命を備えた「気にせず使える」設計

MAMORIO CARDはカードサイズの薄型デザインでありながら、IP67相当の防水・防塵性能と約4年の長寿命バッテリーを備えています。

突然の雨やバッグ内での結露、水回りでの使用など、日常のさまざまなシーンでも安心して持ち歩けます。また、移動の多い業務や屋外での作業を含む環境でも使いやすく、利用シーンを選ばず携帯できる点が特長です。

内蔵バッテリーにより電池交換や充電の必要がなく、長期間にわたって気にせず使い続けられます。「充電を忘れて使えない」「いつの間にか電池切れになっていた」といった心配を抑え、日常利用から業務用途まで安定した運用を支えます。 （※電池寿命は利用状況により異なります。）

３. スマートフォンをかざすだけで完了する、シンプルな初期登録

MAMORIO CARDはスマートフォンをかざすだけでアプリへの登録が可能です。複雑な設定や操作を必要とせず、初めて利用する方でもスムーズに使い始められます。

この手軽さにより、個人利用での導入ハードルを下げるだけでなく、法人利用での複数人への配布や現場単位での導入がしやすい点も特長です。

４. 社員証やIDカードの管理、セキュリティ用途にも最適な設計

MAMORIO CARDは、社員証やIDカード、入館証などと一緒に携帯することで、カード管理用途にも活用できます。薄型設計のためケースに入れても違和感がなく、日常業務の妨げになりません。

約4年の電池寿命により、頻繁なメンテナンスや管理の手間を抑えられる点も特長です。企業の紛失リスクや所在管理に対する不安を、運用面から軽減します

個人利用での使いやすさを、そのまま法人用途へ

MAMORIO CARDは個人の持ち物管理だけではなく、社員証・入館証・業務用IDカードなどの管理用途 として法人での活用が進んでいます。

NEARIZE株式会社では、カード型スマートタグ「MAMORIO CARD」などのスマートタグを活用し、備品や重要アイテムの紛失防止・所在管理をサポートする法人向けサービス「MAMORIO Biz」を提供しています。

スマートタグの薄型・長寿命といった特長を活かし、

・社員証・IDカード・PCの紛失防止

・備品の持ち出し管理や返却漏れの抑止

・位置情報の可視化による管理負担の軽減

といった、日常業務の中で見過ごされがちな管理上の負担軽減に貢献しています。

MAMORIO製品の個人利用で培われた使いやすさをそのままに、法人の現場にも無理なく導入できる設計が特長です。

▼法人向けサービス「MAMORIO Biz」

https://mamorio.biz/(https://mamorio.biz/)

MAMORIOアプリの便利な機能について

「MAMORIO CARD 」は、その他のMAMORIOシリーズ製品と同様に専用アプリ「MAMORIO」と連携し、大切な持ち物の紛失を防ぐ様々な機能をご利用いただけます。

持ち物の移動履歴と最後にあった場所が一目でわかる”ロケーションタイムライン機能”

MAMORIOアプリは、アイテムの移動履歴を自動で記録。

その日の移動ルートや、最後に持ち物があった場所を地図上で確認できるため、どこで最後に使ったか、置き忘れたのかをすぐに把握できます。

例えば、カフェや会議室などにうっかり忘れてしまったときにも、“最後にあった場所”が手がかりとして役立ちます。

ユーザーネットワークと公共交通機関に設置された受信機が検知！持ち物を見つけ出す"クラウドトラッキング機能"

万が一持ち物を紛失した場合でも、全国のMAMORIOユーザーのネットワークや、公共交通機関・商業施設に設置された「MAMORIO SPOT」があなたの代わりに持ち物を捜索。

見つかった場所の位置情報をアプリ上で確認できるため、広範囲でも“見つかる確率”がぐっと高まるクラウド型ネットワークです。

持ち物を「今、持っているか」をひと目でチェック！"レベルメーター機能"

MAMORIOをつけたアイテムが近くにあるかどうかを、アプリ上のレベルメーターでリアルタイムに確認が可能。

たとえば、家を出る前に「財布や社員証をちゃんと持ったか？」をカバンを開ける必要なくスマホで一目でチェックできるため、外出時の手間や不安を軽減します。

販売ページ

「MAMORIO CARD」は公式サイト各種ECモールにて販売しています。



販売先は下記の通りです。

===

- 公式ストアhttps://store.mamorio.jp/?pid=190353316- 楽天https://item.rakuten.co.jp/mamorio/mamd-002-bk/- Amazonhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D6K5PN

===

製品仕様

NEARIZE株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22173/table/256_1_8d08fcfbd5073012ab470b18f5ee593a.jpg?v=202602060351 ]

テクノロジーとデータの力で、「あたりまえに、気づかせる。」をミッションに掲げ、スマートタグ「MAMORIO」や法人向け資産管理ソリューション「MAMORIO Biz」、介護施設向け見守り通知サービス「リセツテル」、リサーチサービス「リサトル」などを提供しています。

近接検知技術とデータ活用を軸に、日常や社会に新しい“あたりまえ“を実現していきます。

＜会社概要＞

所在地：東京都千代田区外神田3-3-5 ヨシイビル5F

代表者：代表取締役 増木 大己

設立：2012年7月

事業内容：スマートタグ「MAMORIO」、スマートタグを活用したIoTソリューション「MAMORIO Biz」の開発・販売および、アンケート調査を活用したリサーチマーケティング「リサトル」の提供

公式サイト：https://nearize.co.jp

製品サイトURL

▼MAMORIO公式ストア

https://store.mamorio.jp/

▼法人向け紛失防止ソリューション「MAMORIO Biz」

https://mamorio.biz/

▼世界最小クラスのスマートタグ「MAMORIO」

https://mamorio.jp/

▼介護施設向け離設防止ソリューション「リセツテル」

https://mamorio.biz/risetsutel

▼リサーチサービス「リサトル」

https://mamorio.jp/reseatorutop