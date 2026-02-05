ニンテンドースイッチ、対戦型パズルゲーム『ブロクラッシュ（BLOCLASH）』予約受付中！
SAT-BOX株式会社
一手の判断ミスが逆転を招き、一瞬のひらめきが形勢を覆す！ステージサイズ、BGM、制限時間、プレイヤーカラーなど、
細かな設定を自分好みにカスタマイズ可能！
Joy-Con(TM)を用意して、友達と1対1の真剣勝負！
《ルール》
【対戦モード】
【オンラインモード】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2InSbYsfScQ ]
SAT-BOX株式会社（本社：名古屋市）は、対戦型パズルゲーム 『ブロクラッシュ（BLOCLASH）』 の予約をニンテンドーeショップにて行っております。
洗練されたビジュアルとサウンドが演出する、シンプルで奥深い対戦型パズル！
最後まで勝敗のわからない、緊張感あふれる対戦を楽しもう！
《ルール》
交互にブロックを置き、縦または横のラインをつなげよう！
ラインがつながると、ライン上のブロックが消滅！
消えた相手のブロック数に応じてポイントを獲得！
先に規定ポイントへ到達したプレイヤーの勝利！
【チャレンジモード】
特殊なルールでCPUと対戦しよう！
勝利するたびに難易度が上昇し、思考力とスピードが試される。
どこまで勝ち進めるか、自分の限界に挑戦しよう！
CPUや友達と1対1で真剣勝負！
設定を調整して、自分好みのバトルを楽しもう！
他のプレイヤーとリアルタイム対戦！
レート変動ありのクイックマッチに、気軽に遊べるルーム対戦！
全国の猛者と知略を競い合おう！
【詳細情報】
タイトル: BLOCLASH（ブロクラッシュ）
発売日: 2026年2月12日（木）価格:500円（セール価格300円）
ジャンル: パズル/アクション
プレイ人数: 1～2人
プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード
対応言語: 日本語, 英語
オンライン：対戦・ランキングあり
・Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114489
・詳細ページ：https://sat-box.jp/Game/bloclash_switch.html