PixAI、バレンタイン限定企画を予告

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営する Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ） は、2026年2月6日より、バレンタインシーズン限定の特別企画を開催予定であることをお知らせします。

本企画では、PixAIならではの生成体験と物語性を組み合わせた、季節限定の創作イベントを展開します。

企画背景・目的

近年、AIイラスト生成ツールの普及が進む一方で、「日本語でのプロンプト表現が難しい」「操作やUIが海外ユーザー向けで使いづらい」といった声も多く聞かれます。

PixAIでは、日本語入力・日本語UIを前提とした設計とサポート体制を整えることで、日本語クリエイターがストレスなく創作に集中できる環境づくりに注力してきました。

今回のバレンタイン企画は、そうした取り組みの延長として、季節性のあるテーマと物語性を組み合わせ、日本語ユーザーが感情表現まで含めて楽しめる創作体験を届けることを目的に企画されています。

企画の概要

本企画は、バレンタインをテーマに、物語性と創作体験を組み合わせた内容を予定しています。

日本語でのプロンプト入力や直感的な操作性といったPixAIの特長を活かし、初心者から経験者まで幅広いユーザーが参加できる企画となる予定です。

詳細な企画内容、参加方法、特典情報については、2月6日の正式発表にて公開いたします。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、ユーザーの創作意欲を刺激する体験型コンテンツを通じて、AI創作の新しい価値を提案してまいります。

