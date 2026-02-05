「羽田エアポートガーデン」空港直結複合施設として“進化”。次の成長フェーズへ向け新規店舗を順次オープン

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山本 直人）が運営する、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（所在：東京都大田区）は、2023年1月の全面開業から3年を迎え、空港利用者の動線やニーズの変化に対応するため、施設価値のさらなる向上を目的としたリニューアルを実施します。

■ リニューアル概要

2026年3月以降、今夏頃にかけて、商業エリアの全14店舗の入れ替えを含む段階的なリニューアルを実施予定です。営業を継続しながら順次実施します。

■ リニューアルの方向性

（1）24時間機能する施設としての役割強化

羽田空港第3ターミナルの利用者増加を背景に、飲食・物販にとどまらず、深夜・早朝を含むあらゆる時間帯で利便性を発揮する施設を目指します。特に夜間帯において、インバウンド旅行者の多様な過ごし方に対応し、新たな価値創出の余地として、滞在価値の向上を図ります。

（2）玄関口ならではの“交差点性”と、等身大の日本らしさの深化

開業当初は、初めて日本を訪れる方を主な対象とし、日本各地の食文化や名産品を体験できる施設を目指してきました。

インバウンド市場の成熟に伴い、リピーターを含む多様な来訪者のニーズに応えるため、日本人が日常的に親しむ商品や食など、等身大の日本らしさを感じられる施設構成へと進化します。

あわせて、日本の玄関口であり国際線空港でもある特性を活かし、日本と世界、人と文化が行き交う“交差点”として、訪日客のみならず、日本人にとっても新たな発見や楽しさのある体験価値の創出を目指します。

■ 背景と今後

羽田エアポートガーデンでは、空港直結という立地特性と、宿泊・イベント・移動・商業機能を備えた複合施設としての特性を活かし、以下の取り組みと実績を積み重ねてきました。

- 空港直結の利便性を背景とした、宿泊・ホール・イベント機能の高い稼働- 周辺地域住民向けイベントの開催による、空港利用者以外の来訪促進- レンタカー店舗導入による、空港到着後の移動利便性向上- JAL・ANA・人気IPと連携したコラボレーションルームによる「日本カルチャー×空港」ならではの滞在体験の創出- 日本初進出となる「ELLE SPA」の開業による、旅前後のリフレッシュ・ウェルネス体験の提供- 指定したチェックイン時間から24時間滞在可能な宿泊プラン「MY24h」の展開- 泉天空の湯 羽田空港が「温泉宿・ホテル総選挙2024・2025」絶景部門で2年連続 関東1位を受賞- 空港到着後、観光や移動を手ぶらで楽しめる手荷物当日配送サービスを導入

こうした空港直結複合施設としての安定した稼働実績と独自の取り組みを背景に、本リニューアルは次の成長フェーズへ進むための戦略的な施策として実施します。

羽田エアポートガーデンは今後も、国内外の来訪者にとって利便性と日本らしさを兼ね備えた施設を目指してまいります。

イベント「はたらくのりもの大集合」イベント「クリスマス サンタグリーティング」JALコラボルームANAコラボルームELLE SPA泉天空の湯 羽田空港■新規店舗（第1弾発表分：新規4店舗）※オープン日順｜麺屋 優光

日本屈指のラーメン激戦区・京都で、連日行列ができる人気店。

強いコシのある麺に、淡麗スープと贅沢なレアチャーシューを合わせた「京都貝出汁醤油ラーメン」をぜひお召し上がりください。

店名：麺屋 優光（Menya Yukou）

カテゴリ：京都ラーメン

オープン日：2026年3月予定

営業時間：11:00～22:00

定休日：無休

場所：羽田エアポートガーデン1F

公式ホームページ：https://yukou-kiyo.com/index.html

｜HERZ

1973年創業。手作り鞄工房のHERZ（ヘルツ）。

「丈夫で長く使える」をテーマに、流行に流されない味わいのある革製品を50年以上、作り続けている日本のレザーバッグブランドです。

店名：HERZ（ヘルツ）

カテゴリ：皮革製品

オープン日：2026年4月29日（水）予定

営業時間：10:00～20:00

定休日：無休

場所：羽田エアポートガーデン2F

公式ホームページ：https://www.herz-bag.jp/

｜MOTHERHOUSE

軽くてやわらかなメンズ・レディースのレザーバッグや革小物が揃います。

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、独自の素材開発と職人の手仕事によって、オンオフ問わず活躍する機能美と、使うほどに馴染む上質な風合いを生み出しています。

店名：MOTHERHOUSE（マザーハウス）

カテゴリ：バッグ・革小物

オープン日：2026年4月下旬予定

営業時間：10:00～20:00

定休日：無休

場所：羽田エアポートガーデン2F

公式ホームページ：https://www.motherhouse.co.jp/

｜エアポートカフェラウンジNODOKA

店内には、フリードリンクや軽食を楽しめるカフェエリア、静かに過ごせる個室ブース、開放的にくつろげる芝生エリアのほか、シャワー室やWEB会議対応個室を完備しています。

店名：エアポートカフェラウンジNODOKA

カテゴリ：カフェラウンジ

オープン日：2026年7月上旬予定

営業時間：24時間営業

定休日：無休

場所：羽田エアポートガーデン2F

公式ホームページ：https://aprecio.jp/nodokas/

■リニューアル店舗（3店舗）

以下3店舗は、装い新たに移転・リニューアルオープンいたします。

・OJICO（レディス・メンズ・キッズ）

リニューアルオープン｜2月予定

https://www.ojico.net/

・吉祥寺菊屋（和食器・キッチン雑貨）

リニューアルオープン｜2月下旬予定

https://www.k-kikuya.co.jp/

・T-shirts & Souvenirs SPARKLE（Tシャツ・土産品）

リニューアルオープン｜2月予定

https://kanetomi.tokyo/

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。全1,691室のエアポートホテルをはじめ、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えています。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約440台

アクセス：京浜急行・東京モノレール「羽田空港第3ターミナル」駅 徒歩1分

通常営業時間：

物販／軽飲食／サービス 10:00～20:00 （一部店舗は21:00まで営業）

飲食 11:00～22:00（一部店舗は7:00から営業）

※営業時間が変更になる場合があります。



