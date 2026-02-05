俳優チェ・ジョンヒョプ、2月4日に専用スペース「スターラウンジ」を通じてHIANDに参入





・俳優専用ファンダムプラットフォームHIANDを通じてグローバルファンとの距離を短縮

・翻訳機能付きダイレクトメッセージ機能を活用したグローバルファンエンゲージメントの強化

ソウル（韓国）--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 俳優に特化したファンダムプラットフォーム「HIAND（ハイアンド）」は、2月4日に俳優チェ・ジョンヒョプの公式「スターラウンジ」をオープンし、彼を正式に迎え入れた。この専用スペースを通じて、チェ・ジョンヒョプはメッセージやコンテンツ、インタラクティブな活動を展開し、ファンとのコミュニケーションを拡大していく。

HIANDを通じてグローバルファンとのコミュニケーションを拡大する俳優チェ・ジョンヒョプ (画像: HIAND)

チェ・ジョンヒョプは「ストーブリーグ」、「わかっていても」、「無人島のディーバ」などの話題作に出演し、纎細な感情を表現する演技と安定した役作りで注目され、主演俳優としての地位を確立してきた。今年の上半期にも主演を務めるMBCのドラマ「君がきらめく季節に」が放送される。

チェ・ジョンヒョプは、日本のTBSドラマ「Eye Love You（アイラブユー）」に出演して、日本でも大きな注目を浴び、多くの人々に愛されたが、日本を含む多国籍からなるファン層を形成している。ハイアンドは翻訳機能が付いたダイレクトメッセージ機能を支援しているため、海外ファンとコミュニケーションができる新しいツールとなることが期待される。

現在ハイアンドは、チェ・ジョンヒョプのスターラウンジのオープン及びDMサービスの開始を記念して、特別イベントを実施している。10日までチェ・ジョンヒョプに初めてDMを送って認証されたイベント参加者全員に、チェ・ジョンヒョプのデジタルフォトカードをプレゼントする。

俳優チェ・ジョンヒョプの画像素材は、こちら（https://abr.ge/w8hkso）からダウンロードいただけます。

※DMイベント：https://abr.ge/yzc4dwu

※チェ・ジョンヒョプ HIAND公式スターラウンジ：https://abr.ge/w8hkso

