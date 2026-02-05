こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
旬の野菜のおいしさと、作り手の深い愛情をまっすぐ届ける RF1「青木農園産カラフル根菜のサラダ」2月5日より期間限定販売
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する惣菜店「アール・エフ・ワン（以下、RF1）」では、2月5日（木）より、「青木農園産カラフル根菜のサラダ」を期間限定で販売します。
四季折々の野菜やさまざまな素材のちからにおいしい驚きを添えて、サラダなどの惣菜に仕上げるRF1。この時季ならではのおすすめ素材は、神奈川県三浦半島の冬の畑で育った、青木農園の根菜です。
【生産者】青木 紀美江さん（青木農園 七代目代表）
「私は、季節に合った野菜を作ります。野菜のチカラが一番発揮されるのが、本来の“旬”の時季。だから、人間の都合に合わせて作った野菜より、旬に合わせて作った野菜の方が、断然おいしいんです」
【商品開発者】早瀬 達秋（当社企画開発本部 匠）
「真摯に野菜づくりに向き合う青木さんを見て、それを感じられるサラダにしたいと思いました。野菜そのものの力を信じて、手は加えすぎない。根菜が持つ甘みと辛み、苦みのそれぞれのバランスがうまく調和するように、組み合わせも考えました」
産地、生産者、素材にまつわる話をもっと、たっぷりと！
旬のコラム「Farm to Salad このサラダができるまで。」も、ぜひあわせてご覧ください。
https://www.rf-one.com/column/farmtosalad/aokifarm/
■商品概要
※価格は税込／画像は全てイメージです。
青木農園産カラフル根菜のサラダ \540（100g）
冬の青木農園を象徴する、彩り豊かな6種類の根菜（三浦大根、紅くるり、紫だいこん、青芯大根、赤ビーツ、黄ビーツ）に、オリーブやじゃこの優しい旨みを合わせました。フライやおかずメニューに相性抜群。柚子果汁を使用したシンプルな「柚子のさっぱりドレッシング」をかけて、お召し上がりください。
＜販売期間：2026年2月5日（木）〜25日（水）＞
■販売店舗：全国のRF1各店
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に137店舗を展開（2026年1月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/
四季折々の野菜やさまざまな素材のちからにおいしい驚きを添えて、サラダなどの惣菜に仕上げるRF1。この時季ならではのおすすめ素材は、神奈川県三浦半島の冬の畑で育った、青木農園の根菜です。
【生産者】青木 紀美江さん（青木農園 七代目代表）
「私は、季節に合った野菜を作ります。野菜のチカラが一番発揮されるのが、本来の“旬”の時季。だから、人間の都合に合わせて作った野菜より、旬に合わせて作った野菜の方が、断然おいしいんです」
【商品開発者】早瀬 達秋（当社企画開発本部 匠）
「真摯に野菜づくりに向き合う青木さんを見て、それを感じられるサラダにしたいと思いました。野菜そのものの力を信じて、手は加えすぎない。根菜が持つ甘みと辛み、苦みのそれぞれのバランスがうまく調和するように、組み合わせも考えました」
産地、生産者、素材にまつわる話をもっと、たっぷりと！
旬のコラム「Farm to Salad このサラダができるまで。」も、ぜひあわせてご覧ください。
https://www.rf-one.com/column/farmtosalad/aokifarm/
■商品概要
※価格は税込／画像は全てイメージです。
青木農園産カラフル根菜のサラダ \540（100g）
冬の青木農園を象徴する、彩り豊かな6種類の根菜（三浦大根、紅くるり、紫だいこん、青芯大根、赤ビーツ、黄ビーツ）に、オリーブやじゃこの優しい旨みを合わせました。フライやおかずメニューに相性抜群。柚子果汁を使用したシンプルな「柚子のさっぱりドレッシング」をかけて、お召し上がりください。
＜販売期間：2026年2月5日（木）〜25日（水）＞
■販売店舗：全国のRF1各店
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に137店舗を展開（2026年1月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/