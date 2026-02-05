こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 当社子会社とカナデビア株式会社の経営統合に向けた検討開始に関するお知らせ
本日、当社子会社である日鉄エンジニアリング株式会社は、カナデビア株式会社と、別紙のとおり、経営統合に向けた検討の基本覚書を締結しましたのでお知らせいたします。
両社は、本検討において、経営統合の実現の可否、条件等について幅広く検討を行う予定で、現時点において具体的に決定した事項はありませんが、今後決定される統合割当比率に応じて、統合新会社は当社の上場関連会社又は上場子会社となる可能性があります。
今後、開示すべき重要な事実が生じた場合は、速やかに開示いたします。
詳細については以下よりご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/newsroom/news/2026/__icsFiles/afieldfile/2026/02/05/20260205_100.pdf
お問い合わせ先：https://www.nipponsteel.com/contact/
以 上
