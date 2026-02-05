“映せない”が当たり前だったカーナビに革命、市場でも希少なワイヤレスミラーリング対応。有線CarPlay無線化も1台で、GetPairr Mirror Cast――今だけ11,800円
商品概要
毎日の運転時間を、もっと自由で快適に。
通勤中にスマートフォンのナビを大画面で見たい。
同乗者がYouTubeや動画を見たい。
でも、毎回ケーブルをつなぐのは正直面倒--。
そんな車内の“ちょっとした不便”を、1台でまとめて解決するのが
新登場の GetPairr Mirror Cast（ゲットペア・ミラーキャスト） です。
本製品は、
(1) ワイヤレスミラーリング
(2) 有線CarPlayをワイヤレスCarPlay化
という、車内で最もニーズの高い2つの機能に特化したシンプル設計。
難しい設定や専用アプリは不要。
“挿すだけ”で、いつものカーナビがスマホの拡張ディスプレイに変わります。
価格・販売情報
GetPairr Mirror Cast
・通常価格：19,800円（税込）
・割引率：40％OFF（期間限定）
・クーポンコード：B3X73TXK
・キャンペーン価格：11,800円（税込）
Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWKGPQYQ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340952/images/bodyimage1】
機能(1)：ワイヤレスミラーリング
スマホ画面を、そのままカーナビへ
iPhone・Androidスマートフォンの画面を、ケーブルなしでカーナビにミラーリング表示。
・Googleマップ／Yahoo!カーナビ
・YouTube／Netflix などの動画
・写真・Web画面
スマホで見ている画面を、そのまま車内の大画面で共有できます。
ドライブ中の休憩時間や、同乗者との移動シーンでも活躍。
「ナビだけでなく、車内の使い方が広がる」新しい体験を提供します。
機能(2)：有線CarPlayを“ワイヤレス化”
乗るたびに、もうケーブル不要
本製品は、有線CarPlay対応のカーナビに接続することで、
iPhoneのCarPlayをワイヤレスCarPlayとして使用可能にします。
初回設定後は、エンジンをかけるだけで自動接続。
・ナビ
・音楽再生
・通話
・Siri音声操作
すべてこれまで通りの操作感で、ケーブルの抜き差しから完全解放されます。
ご購入前に必ずご確認ください（使用条件）
本製品は、以下の条件を満たす場合にご使用いただけます。
【ミラーリング機能】
・iPhone：iPhone 15以降
・Android：DisplayPort（DP Alt Mode）映像出力対応機種のみ
※DP非対応のAndroid端末では映像出力できません
【ワイヤレスCarPlay機能】
・車両側カーナビが「有線CarPlay」に対応していること
※本製品は Android Auto のワイヤレス化には対応していません
ご購入前に、お使いのスマートフォン・カーナビの対応状況をご確認ください。
コンパクト設計・簡単接続
本体は手のひらサイズのコンパクト設計。
カーナビのUSBポートに挿すだけで使用可能。
配線が増えず、車内の見た目もすっきり。
通勤・送迎・旅行など、日常のあらゆるシーンで活躍します。
まとめ
「難しい多機能はいらない」
「とにかく車内を便利にしたい」
そんな声から生まれた、“ちょうどいい2機能特化型”カーアクセサリー。
ワイヤレスミラーリングと、有線CarPlayのワイヤレス化を、1台で。
今なら11,800円で手に入るこの機会を、ぜひお見逃しなく。
配信元企業：GetPairr
