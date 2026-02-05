レクリエーション車両 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月29に「レクリエーション車両市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。レクリエーション車両に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
レクリエーション車両市場の概要
レクリエーション車両 市場に関する当社の調査レポートによると、レクリエーション車両 市場規模は 2035 年に約 985 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の レクリエーション車両 市場規模は約 495 億米ドルとなっています。レクリエーション車両 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、レクリエーション車両市場は、特に北米とヨーロッパ、そしてアジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興市場において、レクリエーション活動や旅行の増加、可処分所得の増加を背景に、力強いペースで成長すると予測されています。可処分所得の増加は消費者の購買力を高め、キャンピングカーなどの嗜好品の販売増加につながります。ユーロスタットによると、2024年のEUの調整済み可処分所得は約133880億ユーロでしました。
レクリエーション車両に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/recreational-vehicle-market/86089
レクリエーション車両に関する市場調査によると、家族連れ、退職者、冒険愛好家など、世界的にアウトドア活動への関心が高まっていること、そしてスマートコネクティビティ、環境に優しい技術、高度な安全機能といった面でのRV車の急速な技術革新により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、高い初期購入費用と維持費は、予測期間中の市場全体の成長を阻害する主要因となるでしょう。RV車、特に大型モデルや高級モデルは多額の初期投資が必要となるため、潜在的な購入者、特に若い世代や初めて購入する人々の間で普及が進まない可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340993/images/bodyimage1】
レクリエーション車両市場セグメンテーションの傾向分析
レクリエーション車両 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、レクリエーション車両 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション/使用事例別、価格帯別と地域別に分割されています。
レクリエーション車両市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86089
レクリエーション車両市場は製品タイプ別に基づいて牽引式キャンピングカー（トラベルトレーラー、フィフスホイール、折りたたみ式キャンピングトレーラー）と自走式キャンピングカー（クラスA、B、Cモーターホーム）に分割されています。このうち、牽引式トレーラーセグメントは、費用対効果の高さ、柔軟性、そして幅広い消費者層への訴求力により、予測期間中に市場の88%を占めると予想されています。これらのRVは自走式RVに比べて価格が手頃であるため、中間所得層や初めてRVを購入する人にとってより入手しやすいものとなっています。
