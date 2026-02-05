日本のプロテインアナライザー市場規模、シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insights は、「日本のプロテインアナライザー市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびに各社のゴートゥーマーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
プロテインアナライザーは、食品、飼料、医薬品、バイオテクノロジー、研究用途において、タンパク質含有量および組成を測定するための分析機器である。主な分析手法には、ケルダール窒素分析法、デュマ燃焼法、近赤外（NIR）分光法、クロマトグラフィーを用いた分析技術などが含まれる。これらの機器は、品質管理、規制遵守、栄養表示、研究用途において不可欠であり、特にタンパク質を多く扱う産業分野で重要な役割を果たしている。
サンプルレポートのご請求はこちら@
日本におけるプロテインアナライザー市場は、先進的な食品加工産業、強力な医薬品・バイオテクノロジー分野、そして厳格な品質・安全規制に支えられている。プロテインアナライザーは、食品・飲料製造、乳製品および乳児用調製粉乳の生産、動物飼料試験、学術研究、医薬品研究開発などで広く使用されている。精密性、正確性、自動化を重視する日本において、高性能なタンパク質分析機器は、研究室インフラの重要な構成要素となっている。
市場規模およびシェア
日本のプロテインアナライザー市場規模は、約1億8,000万～2億3,000万米ドルと推定されており、アジア太平洋地域の分析機器市場において重要なシェアを占めている。今後10年間で年平均成長率（CAGR）5～7％で成長すると予測されている。
用途別では、食品・飲料分析が最大の市場シェアを占めており、日本の包装食品、乳製品、機能性食品産業の強さが背景にある。医薬品およびバイオテクノロジー分野は、生物製剤、タンパク質医薬品、臨床研究への投資拡大により、高成長セグメントとなっている。学術機関および政府系研究機関も、特に高性能・高スループットのタンパク質分析システムに対して安定した需要を生み出している。
主な成長要因
食品安全および表示規制の厳格化：栄養表示や日本の規格遵守のため、正確なタンパク質測定が必須。
機能性食品およびニュートラシューティカルの成長：高タンパク・健康志向食品への需要増加が分析ニーズを押し上げる。
バイオ医薬品研究開発の拡大：タンパク質医薬品には高精度な定量・特性評価が必要。
分析技術の進歩：自動化、高速分析、デジタルデータ管理により研究室の効率が向上。
動物飼料品質試験需要の増加：飼料配合および家畜生産性向上のため、タンパク質分析が不可欠。
市場セグメンテーション
技術別
ケルダール法プロテインアナライザー
デュマ（燃焼）法プロテインアナライザー
近赤外（NIR）プロテインアナライザー
クロマトグラフィーを用いたタンパク質分析システム
