OLED・マイクロLED量産化が追い風-2031年9.29億米ドルに達するレーザーアニーリング装置市場
次世代デバイスを支える精密加工装置
レーザーアニーリング装置は、高精度レーザーを用いて半導体やディスプレイ材料の表面および内部の結晶構造を制御・最適化する先端製造装置である。これにより、薄膜トランジスタや高性能フレキシブルディスプレイの電気的特性を向上させ、歩留まり改善と製品性能の安定化を実現する。レーザー光を局所的に照射することで、従来の熱処理では困難であった高精度退火プロセスを可能にし、材料への熱負荷を最小限に抑えつつ結晶化を促進することができる。また、OLEDパネル、AMOLEDディスプレイ、マイクロLEDなど、次世代ディスプレイや半導体応用にも幅広く適用され、産業界における不可欠な製造装置として位置付けられる。
先端デバイス需要が牽引する市場成長要因
市場成長の背景には、ディスプレイや半導体デバイスの高性能化・小型化の進展、次世代OLEDやマイクロLEDの量産化需要、そして生産効率と歩留まり向上への要求があるである。レーザーアニーリング装置は局所加熱と高精度制御により、従来の熱処理では難しかった微細パターンの結晶化を実現するため、先端デバイス製造に不可欠である。さらに、スマートフォンやTV、自動車用ディスプレイなどの需要拡大も市場を押し上げる要因となっている。
堅調に拡大するレーザーアニーリング装置市場
レーザーアニーリング装置市場は、半導体およびディスプレイ産業向けの高度な製造装置として、安定した成長を示しているである。LP Informationのレポート「世界レーザーアニーリング装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/233851/laser-annealing-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRは6.5%で、2031年には市場規模が9.29億米ドルに達すると見込まれており、市場は中期的に堅調な拡大を維持する見通しである。市場シェアは、先進的な製造技術を持つ主要装置メーカーが中心となっており、技術力と量産能力に依存する寡占的傾向が見られる。
図. レーザーアニーリング装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340968/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340968/images/bodyimage2】
図. 世界のレーザーアニーリング装置市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
高精度加工を牽引するレーザーアニーリング装置のトップメーカー
LP Informationのトップ企業研究センターによると、レーザーアニーリング装置市場において、Sumitomo Heavy Industries、Veeco、JSW Aktina System、SCREEN Semiconductor Solutions、Applied Materials、Hitachi、Shanghai Micro Electronics Equipment、DIT、EO Technics、Chengdu Laipu Technologyなどが世界的な主要メーカーである。2024年、トップ5社は売上ベースで約76.0%、トップ10社では約88.0%の市場シェアを占めており、市場は寡占的構造を形成しているである。各社は高精度レーザー制御技術、装置の安定性、量産対応能力に強みを持ち、半導体および次世代ディスプレイ製造に不可欠な装置を提供している。また、製造プロセスの自動化やソフトウェア統合によるカスタマイズ対応も進め、顧客企業の品質要求と生産効率向上に応えている。
