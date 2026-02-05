消したLINEトーク履歴を復元する裏ワザ｜iPhone・Android別【バックアップなしでも】
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは2月5日（木）発表されました。今回のアップデートでは、Android登録バグを修復しました。
★UltData LINE Recovery公式サイト：
日常のやり取りから仕事の重要連絡まで、多くの情報が詰まっているLINEトーク。そんな大切な履歴を、誤操作や機種変更のタイミングで失ってしまった経験がある方も少なくありません。
実は、状況によっては削除されたLINEトークを復元できる裏ワザ的な方法が存在します。本記事では、公式バックアップ機能を正しく使う方法から、バックアップがない場合でも試せる対策、そして最終手段までを分かりやすくまとめました。
Part1.LINEトークが消えてしまうのはなぜ？復元できる可能性について
LINEのトーク履歴が消える主な原因には、以下のようなケースがあります。
■トークルームを誤って削除した
■スマートフォンの機種変更時に引き継ぎを失敗した
■端末の初期化やOSトラブル
■バックアップ設定をしていなかった
LINEでは、一定条件を満たしていればトーク履歴を復元できる仕組みが用意されています。ただし、条件を外れてしまうと公式手段では対応できなくなるため、裏ワザ的なアプローチが必要になることもあります。
Part2.削除したLINEトークを復元する方法【バックアップあり】
【iPhone】iCloudバックアップからLINEトーク履歴を復元する方法
iPhoneを利用している場合、iCloudに保存されたバックアップが復元のカギとなります。
1．LINEを再インストール
2．Apple IDでログイン
3．バックアップデータが検出されると復元選択画面が表示
この方法は最も安全で成功率も高いですが、バックアップ作成後のトーク内容は戻らない点に注意が必要です。
【iPhone】iTunesバックアップからLINEトーク履歴を復元する方法
iPhoneユーザーの場合、iCloudだけでなく、パソコンに保存されたiTunes（Finder）バックアップからLINEトーク履歴を復元できるケースもあります。これは、「iCloudバックアップを利用していない」や「以前にPCでバックアップを取ったことがある」といった場合に有効な方法です。
1．iPhoneをパソコンに接続して、iTunes（macOS Catalina以降はFinder）を起動
2．デバイスを選択し「バックアップを復元」をクリック
3．対象となるバックアップデータを選択
4．復元完了後、LINEを起動してトーク履歴を確認
バックアップ作成時点でLINEのトーク履歴が含まれていれば、削除前の状態に戻る可能性があります。
【Android】GoogleドライブからLINEトーク履歴を復元する方法
Androidでは、Googleドライブに保存されたデータを使って履歴を戻します。
1．同じGoogleアカウントでログイン
2．LINE再インストール後に復元を選択
3．バックアップが正しく行われていれば、比較的スムーズに復元できます。
バックアップが正しく行われていれば、比較的スムーズに復元できます。
Part3.バックアップがないときに役立つLINEトーク復元の裏ワザ
方法1．相手側のトーク履歴を活用する
自分の端末からトークが消えてしまっても、相手のLINEには履歴が残っているケースがあります。
■トーク履歴を送信してもらう
