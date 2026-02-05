久留米工業大学が福岡県青少年科学館で「AI企画展」を開催！2/21（土）～2/22（日）
久留米工業大学（福岡県久留米市）は、福岡県青少年科学館（福岡県久留米市）にて、企画展「親子で体験！『AI（人工知能）って何？』」と「AIプログラミング教室『お菓子AI分別マシーンをつくろう！』」を開催いたします。
本イベントでは、人の声を認識して動くAI遠隔操作ロボットや、相談に乗ってくれるAIカウンセラーロボット、AI技術を用いたデジタルアート、小学生向けAIプログラミング教室など、親子で体験できる企画を用意しています。
ぜひ ご家族やご友人をお誘いあわせのうえお越しください！
■イベント概要
日時：2026年2月21日（土）～22日（日）9：30～16：30
場所：福岡県青少年科学館１階特別展示室（福岡県久留米市東櫛原町1713／Tel：0942-37-5566）
主催：久留米工業大学、福岡県青少年科学館
■AI（人工知能）って何？～ゲームから未来の生活まで～ 体験コーナー
日時：開催日両日 9時30分～16時30分
参加対象：制限なし
・AIゲーム
・AIと会話しよう
・AIロボットたち
・バーチャルAIに触れてみよう
・AIによるロボットアームの制御
■AIプログラミング教室
『お菓子AI分別マシーンをつくろう！』
日時：開催日両日 （午前の部）10：00～12：00／（午後の部）13：00～15：00
参加対象：小学５年生～中学生 ※小学生は保護者同伴（付き添いは２名まで）＊要予約
※詳細は、福岡県青少年科学館のウェブサイトをご覧ください。
▽参考
本学はAI教育に力をいれており、令和７年度は、AIに関する様々な取り組みを行っています。下記にていくつかご紹介します。
■2025/8/7 開催
久留米工業大学において高校教員向けAI研修会（第１回）「Teachable Machine」や「NotebookLM」の実践事例など
■2025/8/8 開催
令和７年度「地域課題解決型AI教育プログラム（PBL）」の成果発表会
■2025/12/25 開催
理系を検討する女子中学生・女子高校生のための体験実験会「AIを使いこなすプロンプト＆活用術」