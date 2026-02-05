リフォームの悩みを気軽に相談できる、「LINE無料相談窓口」を開設！
株式会社OTO（本社：横浜市）は、2025年12月25日より公式LINEアカウントを開設し、同アカウント内に「リフォーム無料相談窓口」をスタートいたしました。
近年、リフォームに関する情報はインターネット上に数多く存在しますが、
「自分の家の場合はどうなるのか」
「費用の相場が分からない」
「どこに相談すればいいか分からない」
といった声が多く寄せられています。
こうした不安や疑問を解消するため、当社では専門スタッフが直接対応する 無料LINE相談サービス を開始いたしました。
公式LINE リッチメニュー
■ サービス内容
・写真で簡単見積り
公式LINEのリッチメニューから写真を送るだけで、現地訪問前に概算アドバイスを受けられます。
・無料相談窓口（スタッフ対応）
気軽に質問できるチャット機能を実装。今すぐ工事を検討していない方や、まずは話を聞いてみたい方も歓迎です。
・オンライン概算見積り
より詳しい相談をご希望の方には、対面せずとも専門スタッフによる概算見積りをLINE上で受け取ることが可能です。
■ 開設記念特典
今回の開設を記念し、
・LINE登録特典
・LINEからご相談いただいた方限定の特典
をご用意しております。
当社は創業以来、「安心」「誠実」「地域密着」をモットーに、横浜を中心としたエリアで数多くの施工実績を重ねてまいりました。これからも、住まいに関する小さな不安から大きなリフォーム計画まで、地元の皆様に信頼されるパートナーとしてお手伝いを続けてまいります。
ぜひこの機会に公式LINEへご登録いただき、気軽にご相談ください。
■ 会社概要 株式会社OTO
代表者：代表取締役社長 三宅 聡彦
所在地：神奈川県横浜市都筑区見花山1-27 クラインベルグ201
設立：2007年 7月 1日
資本金：300万円 （2025年12月末現在）
主な事業：内装工事業
URL：https://www.oto2007.co.jp(https://www.oto2007.co.jp)
Instagram ：https://www.instagram.com/oto_renovation/nstagram