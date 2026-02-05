鳥しきICHIMONが焼鳥文化を未来へ紡ぐコミュニティ「TEAM火入れ」を本格始動

株式会社LDH kitchen

"食もエンタテインメント"をコンセプトに、日本の食文化を国内外へ発信する株式会社LDH kitchen

（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之、以下「当社」）。

当社とともに日本食文化の価値向上に取り組む、ミシュラン一つ星の常連で“予約困難店”として知られる目黒「鳥しき」の店主・池川義輝を筆頭に、国内外で14店舗を展開する「鳥しきICHIMON」は、2025年12月、焼鳥でつながるコミュニティサイト「TEAM火入れ」を立ち上げました。

トップビジュアル（TEAM火入れウェブサイト）

当サイトは、「焼鳥文化を世界中へ広げる」という理念のもと、技を磨き合う仲間と出会い、全国、そして世界の仲間と志を共有するためのプラットフォームです。

この度、サイトの本格稼働にあわせた第一弾トピックスとして、2025年3月の開店からわずか数か月で『ミシュランガイド』一つ星を獲得※1 したカナダ・バンクーバーに店を構える焼鳥店「炭火焼きアラシ」のインタビュー記事を公開いたしました。

日本が世界に誇る高い価値として「焼鳥文化」を次世代へ継承し、守り、育てる取り組みを進めてまいります。

※1 同年10月発表の『ミシュランガイド』で一つ星を獲得。翌月にはエア・カナダ主催の「Air Canada Best New Restaurants 2025」で第8位に選出。

■ 「TEAM火入れ」立ち上げへの想い

焼鳥文化を、仲間とともに未来へ

焼鳥は、繊細な火入れ、串打ち、素材の見極め--

数多くの技が折り重なって成立する、日本独自の食文化です。

しかし、その価値や奥深さは、まだ十分に社会へ可視化されているとは言えません。

こうした現状に対し、「焼鳥文化を、共に未来へ」という想いを胸に、鳥しき店主・池川義輝を中心に“TEAM火入れ”の立ち上げに至りました。

職人同士、そして食の担い手同士が出会い、共鳴し、学び合う--

そんな文化の交差点となる場をつくりたいという願いが、その出発点にあります。

技・心・文化を“分かち合い、広げていく”ために

焼鳥の世界は、技術を磨くだけでは完結しません。

火と真摯に向き合う姿勢、素材への敬意、食へのまなざし--

そうした“人の在り方”が重なり合ってこそ、焼鳥はひとつの表現として成立します。

TEAM火入れは、この「技・心・文化」をひとりの職人の中だけに留めず、

分かち合い、同じ方向を見て広げていくことで、文化そのものを育てていく場所です。

ここでは、

- 職人の歩み・探求を紡ぐ記事- 国内外で広がる焼鳥文化のリポート- 価値観や経験を共有し、視野を広げる読み物- 情報提供やイベント情報の掲載

など、多様な角度から“学びのきっかけ”を提供していきます。

技が出会い、心が触れ合い、文化が交わる--。

その循環こそが焼鳥の未来を形づくり、次の世代へと受け渡していく力になると信じています。

焼鳥に惹かれ、その担い手としてより深く学びたいと願うすべての方とともに、

新しい文化の歩みをここから紡いでいきます。

◼︎ 第一弾トピックス公開｜「炭火焼きアラシ」世界での躍進

2025年3月、バンクーバーに誕生した「炭火焼きアラシ」は、開店直後から多くの食通やプロフェッショナルを魅了し、同年10月発表の『ミシュランガイド』で一つ星を獲得。

さらに翌11月にはエア・カナダ主催の『Air Canada Best New Restaurants 2025』で第8位に選出され、北米、そして世界において“新しい焼鳥文化”を象徴する存在として大きな注目を集めています。

今回公開した前編インタビュー記事（2026年2月5日現在）では、

代表ピーター・ホー氏が語る焼鳥への情熱、文化としての焼鳥への解釈、

そして異国の地で一つ星を獲得するまでの軌跡を紐解きました。

焼鳥への想いや技を継承する姿勢など、日本の焼鳥文化と共鳴する数多くの視点が詰まった内容となっています。

TEAM火入れでは、今後も“焼鳥でつながる仲間”の挑戦や文化の広がりを取り上げながら、

多様な価値観や物語に触れられる情報を継続的に発信してまいります。

◼︎ サイト設計｜相互コミュニケーションを生み出す構造

当サイトはコメント機能などを通じて、閲覧者と情報発信者が相互にコミュニケーションできる構造を備えています。

また、ユーザーの希望に合わせた情報掲載も可能です※2。

一方通行ではなく、双方向の交流によって横のつながりを広げ、

職人同士・担い手同士の関係が自然と育まれるコミュニティの形成を目指しています。

※2 掲載依頼は同サイトのお問い合わせフォームより可能です。事務局による確認・承認を経たうえで、掲載が可能となります。

◼︎ サイト概要

【TEAM火入れ】https://torishiki-ichimon.jp/teamhii-re/#page_link1

第一弾トピックス｜ピーター・ホー氏インタビュー（前編）

URL：https://torishiki-ichimon.jp/teamhii-re/ourprojects/1420/

※後編は2026年2月中旬に公開予定です。

■ ABOUT US｜鳥しきICHIMONについて

2007年に開店以来、ミシュラン一つ星に長年にわたり名を連ね、「日本一予約が取れない焼鳥店」として名高い目黒「鳥しき」。その店主・池川義輝氏が職人代表を務め、焼鳥文化のさらなる発展を目指して結成されたのが「鳥しきICHIMON」です。

「一串一生」

--この串は、一生に一度だけのもの。



この想いを胸に、生涯をかけて鶏と向き合い、炭と向き合い、そして己と向き合う。

そんな熱い志に共鳴する職人たちが集い、技と心を継承しながら、日本の食文化の伝統を守り、育て、未来へと紡いでいくブランドです。

現在、国内外に14店舗を展開しており、今後もさらなる出店を予定しています。

焼鳥文化を世界に紡ぎ、次世代へ- Weaving yakitori culture into the world, for the next generation

■ MORE INFO｜最新情報は公式サイト・SNSから

店舗詳細は、下記の鳥しきICHIMON公式サイト・SNSにて随時発信してまいります。ぜひご覧ください。

鳥しきICHIMON公式サイト：https://torishiki-ichimon.jp/

鳥しきICHIMON公式Instagram：https://www.instagram.com/torishiki_ichimon/