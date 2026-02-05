限定スマホスタンドプレゼント！お得が盛りだくさんの「海外発！フルカラーコミックフェア2026春」が２月５日よりスタート！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月5日（木）より、「海外発！フルカラーコミックフェア 2026 春」を実施いたします。
対象書店にてフェア限定のスマホスタンドがもらえる！
【期間】
2026年2月5日（木）～
※特典がなくなり次第終了いたします。
【フェア内容】
対象コミックスを１冊お買い上げで、フェア限定紙製スマホスタンドいずれか１つをプレゼント。
この機会にぜひ新しい作品に出会ってみてください！
※カドストではお好きな絵柄をお選びいただけます。
※配布開始時期ならびに配布方法は書店によって異なります。
【フェア対象書目】
※書名のリンクは各作品1巻の詳細ページへ遷移します
オークの樹の下(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/oak/322403000675.html) １.～４.
泣いてみろ、乞うてもいい(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/naitemiro/322502000678.html) １.～４.
この結婚はどうせうまくいかない(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/konokekkon/322503000571.html) １.～３.
よくある令嬢転生だと思ったのに(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/yokuaru/322503000170.html) １.～３.
悪女皇后の専属侍女(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/senzokujijyo/322408000479.html) １.～３.
元夫の番犬を手なずけた(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/banken/322502000673.html) １.～３.
1000歳年下の皇帝に執着されてます(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/sensai/322505000436.html) １.～３.
クリスタルお嬢様は男の子(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/crystal/) １.～２.
私の愛する圧制者(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/asseisha/322505000438.html) １.～４.
返事をください、王子様(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/product/series/henji/322203001299.html) １.～２.
【配布店舗はフェア特設ページをチェック！】
https://kdq.jp/LSF2026
対象作品が無料＆50％OFFで読める電子フェアも開催中！
【フェア内容】
「オークの樹の下」や「よくある令嬢転生だと思ったのに」など人気作品含む約15作品が無料または割引で読めるチャンス！
この機会にぜひ新しい作品に出会ってください。
※対象作品はストアによって異なる場合がございます。
【期間】
2026年2月5日（木）～2026年2月18日（水）
【フェア実施ストア】
※リンクは各電子ストアのフェアページへ遷移します
BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/campaign/46520/)、honto、Amazon、ブックライブ(https://booklive.jp/feature/index/id/cp2026020524)、ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/lists/tags/201759/?product=free,sale&useTitle=0&sort=rank)、dブック
紀伊國屋書店Kinoppy、楽天Kobo、Google Play ブックス、Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/features/ce7483rhhsow/)
ブックパス(https://bookpass.auone.jp/campaign-detail/?id=88131)、LINEマンガ(https://app-manga.line.me/schema/tag/book/1036523)、アニメイトブックストア、DMMブックス(https://book.dmm.com/list/campaign/g9SH3MKghquCio250LXz1OLO1bSb2ueQgeGLhbDW1LP6grO6hbTO0bvw0rqU1eSVU1UEANahwd7OztPesoCLjg__/)
コミックシーモア(https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/260205_kgfcmswd/)、FOD、ブッコミ(https://sp.handycomic.jp/feature/index/id/cp2026020524)、Renta!(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/topics/c_69608_20260205.htm)、マンガボックス、ピッコマ
music.jp、U-NEXT(https://video.unext.jp/book/browse/feature/BFP0034625)、Amebaマンガ、まんが王国(https://comic.k-manga.jp/cp/fcp49306)、comipo(WEB)
まんがセゾン、漫画全巻ドットコム
【詳細はフェア特設ページをチェック！】
https://kdq.jp/LSFD2026
※対象作品は電子書店により異なり、一部対象外の作品もあります。
※詳細は、各電子書店のページをご確認ください。
編集部公式Xで実施中のプレゼントキャンペーンもお見逃しなく！
海外発！フルカラーコミックス公式X(https://x.com/cm2_localize)のアカウントをフォロー＆該当ポスト(https://x.com/cm2_localize/status/2019216905924669926?s=20)をリポストして
抽選で20名様に”オリジナルA4クリアファイル”が当たるキャンペーンに参加しよう！
キャンペーン参加は2026年2月19日（木）まで
キャンペーン参加用ポスト(https://x.com/cm2_localize/status/2019216905924669926?s=20)
プレゼントイメージ
「海外発！フルカラーコミック」の最新情報はこちらから！
海外発！フルカラーコミック公式Xアカウント(https://x.com/cm2_localize)
海外発！フルカラーコミック公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/cm2_localize/)
海外発！フルカラーコミック公式サイト(https://c2-localize.kadokawa.co.jp/)