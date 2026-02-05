イタリアンランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）、 新店舗、青山店にてオープニングレセプションを開催

Calzedonia Japan株式会社

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ）は、東京・青山店のオープンを記念し、2026年2月4日（水）にオープニングレセプションを開催いたしました。当日は、Intimissimiのローカルアンバサダーの Kōki, をはじめ、華やかなゲストが来場。Intimissimiの世界観を体現した特別な空間で、青山店の誕生を祝うひとときとなりました。

オープニングレセプション当日、Intimissimiのローカルアンバサダーを務めるKōki, が来場し、カルツェドニアジャパン株式会社のカントリーマネージャー、アンドレア・ジェンティーレ（Andrea Gentile）と共にテープカットセレモニーに参加。多くの来場者や関係者が見守る中、新店舗の門出を祝いました。

左：カルツェドニアジャパン株式会社 カントリーマネージャー、アンドレア・ジェンティーレ（Andrea Gentile）、右：Intimissimi ローカルアンバサダー Kōki

また、Kōki,をはじめとする華やかなゲストがIntimissimiのアイテムを纏い、ブランドならではのエレガントでフェミニンなムードの中、特別なひとときを楽しみました。

Intimissimi ローカルアンバサダー Kōki,Intimissimi ローカルアンバサダー Kōki,内田理央なごみ加藤順子加治ひとみ伊原葵大屋夏南f5ve藤井サチSumire山賀琴子黒瀬ひなTaki

オープニングレセプションでは、会場に音楽の生演奏が流れる中、ドリンクやフードにも花やハーブのエッセンスを取り入れた演出を実施。視覚だけでなく、香りや音も含めてブランドの世界観を体感できる空間となり、ゲストそれぞれが心地よい時間を楽しみました。ゲストはアイテムを実際に手に取りながら、ブランドの世界観を体感しました。

また、オープニングレセプションでは、来場ゲストへのギフトとして、青山店限定デザインのトートバッグと、ブランド「SO Good SISTERS」によるカラフルなキーチャームが手渡されました。さりげなくブランドの世界観を感じられるアイテムとして、会場の雰囲気をより一層華やかに彩りました。

カルツェドニアジャパン株式会社のカントリーマネージャー、アンドレア・ジェンティーレはIntimissimi 青山店オープンに関して次のように述べています。 「このたび青山という特別なエリアに新店舗をオープンできたことを、大変嬉しく思います。長年目標としてきたこの場所で、日本の感性と技術を取り入れた新しいリテールデザインを通じて、Intimissimiならではの洗練されたスタイルと世界観を、より深く体験していただける空間をご用意しました。今後も多くのお客様にブランドの魅力をお届けしてまいります。」

■Intimissimi 青山店 店舗情報

心地よさと美しさを大切にするIntimissimiの世界観を、青山店の落ち着いた空間の中でゆっくりとお楽しみください。日常をやさしく彩るコレクションが、皆さまをお迎えします。

住所：〒102-0062 東京都港区南青山5-5-21

営業時間：11:00～20:00

定休日：不定休

売り場面積：66平方メートル （Intimissimi）

Intimissimi 青山店 外観Intimissimi 青山店 店内

Intimissimi（インティミッシミ）について

Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。