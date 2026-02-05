明治44年創業、京瓦の老舗「浅田製瓦工場」京都・四条通にアンテナショップをオープン！

株式会社京都商事

明治44年（1911年）創業、京都の町並みを象徴する「京瓦」を焼き続けてきた浅田製瓦工場（所在地：京都市伏見区／運営：株式会社京都商事）は、

2025年12月1日、京都・四条通にアンテナショップをオープンいたしました。

本店舗では、屋根の上で人々の暮らしを見守ってきた鍾馗像や鬼瓦、干支瓦など、京瓦の伝統技術を生かした瓦作品を、実際に手に取ってご覧いただき、その場でご購入いただけます。

■ 京瓦の伝統を“見る・感じる・迎える”場所

浅田製瓦工場は、南禅寺や東福寺をはじめ、京都市内の社寺仏閣や町家の屋根を支えてきた、現存する唯一の京瓦窯元です。

本アンテナショップは、そうした京瓦の文化や職人の手仕事を、より身近に感じていただくことを目的に開設されました。

■ 店頭でご覧いただける代表的な瓦作品

● 鍾馗（しょうき）像

魔除けの守り神として屋根に据えられてきた瓦像。

一体ずつ異なる表情と造形が、工房の手仕事の奥深さを物語ります。

● 家紋瓦

代々受け継がれてきた家紋を瓦に写した、京瓦ならではの格式ある意匠。

住まいやご先祖への想いをかたちにする、特別な一枚として親しまれてきました。

● 壁掛け鬼面(きめん)

屋根瓦の鬼面を、室内でも楽しめる壁掛け作品として制作。

空間に静かな迫力をもたらす、京瓦ならではのアートピースです。

● 金釉の板皿・抹茶碗

京瓦の技法に金釉薬を用い、ろくろ職人の手仕事で仕上げた器類。

瓦の技術と陶芸の技を融合させた、浅田製瓦工場ならではの器です。

鍾馗(しょうき)像壁掛け鬼面家紋瓦板皿

■販売価格帯(税込)

・鍾馗：13,200円～

・家紋瓦：4,400円

・壁掛け鬼面：4,840円～

・板皿：1,650円～

・抹茶碗：9,900円

■ 今後の展開

現在、浅田製瓦工場では、瓦の造形作品に加え、

「京瓦 × 食」 をテーマに、京瓦の技法「いぶし」「磨き」や金釉薬を用いた板皿・抹茶碗などの器類を展開しております。

今後はさらに、

「京瓦 × 暮らし」 を軸に、インテリアプロダクトなど、

“暮らしの中の京瓦”をテーマにした商品ラインナップを、順次拡充してまいります。

■ 関連プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000168034.html

【店舗情報】

京都伝統屋

所在地：京都府京都市下京区御旅町19ダイエー第5ビル1F

オープン日：2025年12月1日

取扱商品：鍾馗像、家紋、鬼面ほか

営業内容：京瓦製品の販売・展示

【会社概要】

株式会社京都商事 浅田製瓦工場

お問い合わせ：Tel：075-601-1506

Mail：asada.kawara@kyoto-company.jp

HP URL：https://www.kyogawara.com/