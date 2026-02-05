「ABEMA」新プロジェクト「Project PRISMation」、第1弾作品『Poppin-Play Kitchen』が公開10日でYouTube総再生数100万回突破！国内外から反響多数

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月より、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指す新プロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」を始動しました。このたび、2026年1月16日（金）に第1弾として公開したオリジナルアニメのパイロットフィルム『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が、公開から10日でYouTube総再生回数100万回を突破したことをお知らせいたします。

「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターの皆様と、オリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで、作品を見る人の心に残るような物語作りや、クリエイターの皆様の刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていく新プロジェクトです。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように、多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められています。

本プロジェクトの第1弾として、初代参加クリエイターの中でもビビッドな色使いやダークでポップな世界観が人気を誇る、タイを拠点に活動するクリエイターのZemyataさんのオリジナルアニメのパイロットフィルム『Poppin-Play Kitchen』を公式YouTubeにて公開しました。公開から10日でYouTube総再生回数100万回を突破し、「ハラハラした」「クオリティすごい」「ビジュアルと構成が天才的」「可愛くてポップなのにホラーで素晴らしい」など独自の世界観に注目が集まるとともに、「とんでもない作品に出会ってしまった」「今後も楽しみ」「日本もインディーズアニメ流行ってきて嬉しい」など、日本のみならず海外からのコメントも多数寄せられ、大きな反響を呼んでいます。本作を手掛けたクリエイター・Zemyataさんは反響について「温かく受け入れてくださり、ありがとうございました！この愛らしいプラスチックの世界を、これからも皆さんと共有できるのを楽しみにしています」と喜びのコメントを寄せるとともに、100万回再生を記念した新たなイラストも公開いたしました。

（『Poppin-Play Kitchen』：https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ）

※左：新イラスト、右コメント画像

この他、1月23日（金）にはRaPisさんとTusさんの2人からなるベトナム在住のクリエイターユニット・rapitusによるショート動画での話題作『Gluttomy』に関する新規映像を公開。さらに1月30日（金）には武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団・うぐいす工房による『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』も公開いたしました。

また、「ABEMA」オリジナルのアニメ/ポップカルチャー情報番組『SHIBUYA ANIME BASE』内では、『Poppin-Play Kitchen』の特集コーナーを放送いたしました。作品の魅力に迫る模様を、ぜひ無料でご覧ください。（https://abema.tv/video/episode/218-706_s1_p73 ※本編27分32秒頃より）

本プロジェクトは来年以降も継続し、毎年さまざまなクリエイターとの共作に取り組むほか、2026年5月頃より国内外からの企画公募も新たに開始予定です。詳細は順次発表いたします。

なお、ABEMAを提供するサイバーエージェントグループでは、アニメ業界に新たな価値を提供することを目指す中で、"良いIPはクリエイターの情熱と創造性から生まれる"という思いから、「クリエイターファースト」という考え方を大事にしています。本プロジェクトの参加クリエイターを応援することはもちろん、視聴者の皆さまにとって新たなアニメ作品との出会いのきっかけにつながる取り組みを積極的に行ってまいります。

■公開作品一覧

・『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）

https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ

・『Gluttomy』（原案・監督・脚本・制作：rapitus）

https://www.youtube.com/watch?v=4zHAu9REWZc

・『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（原案・制作：うぐいす工房、監督：森山瑠潮、脚本：松崎悠弥）

https://www.youtube.com/watch?v=ui3QWrnrj_w

■Zemyata コメント全文

■クリエイター詳細

◇Zemyata

アニメーター、監督、そしてあらゆる恐ろしいものを愛する者！タイを拠点に、インディークリエイターとして「アニメーションミーム(※)」からアニメーション活動を開始。(※)既存の音楽を活用した短いアニメーションMV

その後、主に日本のアーティストとタッグを組んだフル尺MVへと活動の幅を広げる。代表作に、Eve『夜は仄か』MV、Alice Schach and the Magic Orchestra『QUEEN FLY』MVなど。

◇rapitus

最近卒業したばかりの2人のリーダーと、そのクリエイティブな仲間たちによって結成されたアニメーション制作集団。小さな独立した実験から始まり、アイデアを試しながら学び、最初の共同プロジェクト『Children Under the Reed Field』（YouTubeで視聴可能）へと発展。それ以来さまざまなスタイルを探求しながら短編コンテンツを制作し、何が効果的かを模索中。

◇うぐいす工房

武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団。

クラシカルなカートゥーンスタイルを出発点に、在学中から自主制作を継続。卒業後も、それぞれのメンバーがアニメ、ゲーム、映像の各業界で経験を積みながら、オルタナティブで個性ある作品づくりを行っている。代表作に、『マルコと銀河竜』（カートゥーンアニメ）、NHKみんなのうた『チャンチャンコ～KANREKI60～』（作詞・作曲・うた：ピコ太郎）など。

■作品あらすじ

◇『Poppin-Play Kitchen』

「皆さん、おかえりなさい！ポッピン・プレイ・キッチンの時間です。」

まるでドールハウスのような、カラフルでキュートなセットで繰り広げられるクッキングショー。

司会のPちゃん・Cちゃん・Uちゃんが、かつてない料理の冒険へとあなたを誘います。

3人は、舞台裏に潜む謎の存在を楽しませながら、この奇妙なショーを無事乗り切ることができるのか？

...それとも、プレッシャーに押しつぶされ「ポッピン」してしまうのか？

それではスリリングなクッキングショーの幕開けです。Let’ get cooking!

◇『Gluttomy』

エリート私立高校に特待生として入学した努力家の"アペル"。

新たな学園生活に胸を躍らせる彼を待ち受けていたのは、全く予想外の波乱だった。

アペルに異様な興味を示す、謎めいたピンク髪の双子 "グリスタ"と"グライド"。

優しく明るいオーラとは裏腹に、2人はアペルの生活をじわじわと侵食していく。

静かだった日常が腐敗する前に、アペルは双子の本性を暴くことができるのか？

興味と狂気は紙一重、リンゴの中心にはすでにイモ虫が巣喰っている-

◇『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』

人の血をすすり数百年を生きる吸血鬼と、テレビを介し呪いを広げる現代日本の怨霊。

二人の怪異が洋の東西を越えて愛の盟約を結び、やがてその血と恐怖を受け継いだ娘を授かった…

吸血鬼のパパ……ドラキュール！

怨霊のお母様……サヤコ！

そして二人の娘……アリス！

（謎の猫、ダークマターもいる！）

これは、そんなホラーズ一家による

戦戦慄慄、阿鼻叫喚のホームドラマである

■新プロジェクト「Project PRISMation」概要

公式HP（日本語）：https://project-prismation.com/

公式HP（英語）：https://project-prismation.com/en/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ProjectPRISMation_ABEMA

公式Xアカウント：https://x.com/PRISMationABEMA

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@prismation_abema

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）