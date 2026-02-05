【NHKカルチャー】元N響特別コンサートマスター“マロさん”こと篠崎 史紀さんがNHK文化センター柏教室にやって来る！
株式会社エヌエイチケイ文化センター
四半世紀以上にわたり、NHK交響楽団（N響）の顔として活躍を続けてきた篠崎史紀さん。
2025年3月に特別コンサートマスターを退任し、惜しまれつつNHK交響楽団を退団しました。
現在はソリストとしての活動をはじめ、桐朋学園大学や東京藝術大学などで教鞭をとり、自身の私塾である「マロ塾」を主宰しています。
情熱的な指導者として、次世代の音楽家の育成にも力を注いでいます。
篠崎さんは「マロさん」の愛称で多くの人から親しまれ、明るい人柄とクラシック初心者にもわかりやすい解説で人気を博しました。
現在も日本のクラシックシーンに貢献し続けています。
マロさんの紡いできた60数年の人生には、音楽への愛がたくさん詰まっています。
今回は、親しみやすく温かい、ユーモアにあふれた『マロさん』がどのように誕生していったのかー。
その軌跡をご本人にお話しいただきます。
コンサートでは聴けない、珍しい曲が聴けるかも！？
どうぞお楽しみに。
音楽とともに歩んだ道～マロさんの物語～
講師：ヴァイオリニスト 篠崎 史紀（通称マロさん）
開催形式：教室
開催日時：2026年2月16日（月）19:00～20:30
受講料：会員 5,500円（税込）・ 一般（入会不要） 6,072円（税込）
主催：NHK文化センター柏教室
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326183.html