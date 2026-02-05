ReFaブランドが女性だけのモータースポーツシリーズKYOJO CUPに「Team ReFa」として参戦

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、国内外から注目を集める女性限定のモータースポーツシリーズ「KYOJO CUP」に、2026年シーズンから「Team ReFa with AIWIN」を結成し、参戦することをお知らせいたします。また、それに合わせ2月５日にメディア発表会を実施いたしました。

ReFaブランドは「VITAL BEAUTY」をブランドコンセプトに、2009年のローラー誕生を皮切りに、ドライヤー、アイロン、ヘアブラシ、リカバリーウェアなど、様々なアイテムを展開しています。また、昨年11月にはブランド初の旗艦店である「ReFa GINZA」をオープンし、国内のみならず、グローバルにブランドを発信し続けています。



このたび、ReFaブランドの「VITAL BEAUTY」というコンセプトを象徴するアクションとして、女性アスリートのチャレンジを応援していきたいという想いから、日本を代表する女性ドライバー三浦愛さんが代表を務める「Team AIWIN」をビジネスパートナーに迎え、モータースポーツチーム「Team ReFa with AIWIN」を発足することといたしました。



■ ドライバーの紹介

「Team ReFa with AIWIN」参戦ドライバーは、三浦愛氏と白石いつも氏の2名です。チーム代表でありつつ、過去２度のKYOJO CUPチャンピオンを獲得した三浦氏本人が3年ぶりにKYOJO CUPに復帰、若手の白石氏の成長をサポートしながら、共にシリーズチャンピオンを目指します。

また今回、ReFaブランドはKYOJO CUPのシリーズパートナーにも就任し、「VITAL BEAUTY」の力で、全チームのドライバーやモータースポーツに従事する女性スタッフをサポートしてまいります。

さらに来場するお客様にも段階的にReFaブランドならではの体験を拡充し、より多くの方にモータースポーツに興味を持ってもらい、サーキットの賑わい創出を目指してまいります。



■ KYOJO CUPとは

KYOJO CUPは、日本人として史上初めてル・マン24時間レースで総合優勝を果たしたレジェンドドライバー関谷正徳氏が主宰する女性限定のレースシリーズで、2017年の発足から本年で10年目のシリーズを迎えます。2025年に車両をフォーミュラカーに変更したことでドライビングレベルもさらに向上、22名の競争女子（＝KYOJO）の白熱したバトルに、世界のレースシーンからの注目も高まっています。

Team ReFaモータースポーツプロジェクト発表会

２月５日、ReFa GINZAにて、メディア向けのプロジェクト発表会を実施いたしました。

プロジェクト発表会には、代表の松下をはじめ、ドライバーの２名、関谷正徳氏が出席いたしました。



Team ReFa with AIWINチェアマン（株式会社MTG 代表取締役社長）松下剛 コメント

この度、ReFaが掲げる「VITAL BEAUTY」という想いを、国内にとどめず世界へ発信していく第一歩として、「Team ReFa with AIWIN」としてKYOJO CUPに参戦することを決めました。真剣勝負のレースの現場で勝利を目指し、限界に挑み続ける姿勢そのものを通じてReFaの想いを体現するとともに、この挑戦を、女性の活躍応援も含め、前向きに挑む人々を後押しするアクションへと広げてまいります。日頃よりReFaをご愛用いただいているお客様、株主の皆様、そしてビジネスパートナーの皆様にも、ぜひこのチームにご注目いただき、ともに応援いただければ幸いです。また、豊田章男会長、関谷正徳さん、三浦愛さんとの出会いを重ねるなかで、モータースポーツが日本の自動車産業や技術を磨き、挑む文化を育んできたことを実感しました。この取り組みを通じて得られる知見や学びを真摯に受け止めながら、KYOJO CUPの魅力と可能性を、より多くの方にお届けしてまいります。

Team ReFa with AIWIN代表およびレーシングドライバー三浦愛 コメント

この度、Team ReFa with AIWINのドライバー兼監督としてKYOJO CUPに参戦させていただきます三浦愛です。

このような素晴らしい機会をいただき大変嬉しく思います。これまでご支援ご協力くださった全ての皆様に感謝申し上げます。

「ReFa」というブランドを背負い、MTGの皆さんや支えてくださる皆様の想いを乗せて走らせていただくことは私にとってとても良いプレッシャーであり、何よりも皆様お一人お一人の応援が私たちのチカラの源となっています。圧倒的に「速く」「強く」「美しく」、チーム発足初年度からチャンピオンを目指して頑張りますので、どうか私たちの成長を見守っていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします！

レーシングドライバー 白石いつも コメント

この度、ReFa with AIWINからKYOJO CUPフォーミュラに参戦させて頂くことになりました。白石いつもです。

このような貴重な機会を与えたくださったMTGの皆さんをはじめ、チームの皆様に心より感謝しています。私自身、小学生5年生からカートを始め2024年四輪デビュー、2025年にKYOJO CUPフォーミュラにフル参戦しました。現在大学1年生でデザインを学びながらレースと両立をしています。ReFaの商品はハートブラシやドライヤーなど普段から使っており、身近な存在だった企業のチームで走らせていただけることに、大きな驚きと感謝を感じています。新体制の中で学ぶことも多いと思いますが、チームの力になれるよう、一戦一戦全力で走り、結果と成長で応えると共に、見てくださっている皆様に感動をお届けできるよう精一杯挑みます。ご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします！

株式会社インタープロトモータースポーツ／KYOJO CUP主宰 関谷正徳 コメント

レースは、技術やスピードだけでなく、心と身体のコンディションが結果を左右する世界です。

ReFaが提案する"自分を整える"という考え方は、女性ドライバーが長く、健やかに挑戦を続けていくうえで非常に重要な要素だと思います。

Team ReFaは、KYOJO CUPの中でも新しい価値を提示する存在になるはずです。

競技としてのレースと、人生としての成長、その両方を支えるチームとして、大きな可能性を感じています。

「Team ReFa with AIWIN」は、ReFaブランドを支えていただいているステークホルダーの皆様、そしてReFaブランドを愛していただいているファンの皆様の想いを乗せたレーシングチームです。

この新たなチャレンジが、今後のReFaブランド、そして日本の自動車産業の更なる飛躍のきっかけとなるべく尽力してまいります。



■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/