株式会社ベルチャイルド　TOKYO PRO Market上場に関するお知らせ

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）がJ-Adviserを担当しております株式会社ベルチャイルドが、本日、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Marketへ上場しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株式会社ベルチャイルド 会社概要

代表者：代表取締役 藤田 好邦

本社所在地：大阪市淀川区宮原4-2-10 PMO EX 新大阪8F

設立：2000年4月

事業内容：システムインテグレーションとＩｏＴサービスを提供するソフトウェア開発事業

証券コード：503A

売上高：4,659百万円（2025年3月期、連結）

従業員数：246名（2025年12月末時点、連結）

拠点：大阪、東京、仙台、京都

TOKYO PRO Market上場の背景

大阪府大阪市に本店を置く株式会社ベルチャイルド（以下、ベルチャイルド）は、ベルチャイルドおよび連結子会社2社によりグループが構成されています。

ベルチャイルドグループは、大阪・東京・仙台・京都の４拠点で「システムインテグレーション」と「IoTサービス」を提供しています。

システムインテグレーションにおいては、保険業を中心に、製造業、物流業等のオープン系システム（※）開発を主体にサービスを提供しています。同社グループは、アプリケーション開発およびインフラ開発の体制を有しており、アプリケーション開発とインフラ開発の両面にわたってシームレスに提供できることは、同社グループの大きな特長の一つです。

IoTサービスにおいては、産業分野における現場のデジタル化に取り組んでおり、現場で収集される多様なデータを有効活用し、業務の見える化や効率化、予防保全などの高度なニーズに応えるためのソリューションを提供しています。

ベルチャイルドは、今後のさらなる事業拡大のために、上場による知名度・信用力の向上を目的としてTOKYO PRO Marketへ上場いたしました。

なお、ベルチャイルドの上場詳細は、下記サイトをご参照ください。

（東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html）

（ベルチャイルド：https://www.bell-c.co.jp/ir/）

（※）特定のメーカーに縛られず、仕様が公開されている一般的なハードウェア・ソフトウェアを自由に組み合わせて開発するシステム。

日本M&Aセンターの上場支援実績

日本M&Aセンターでは、企業成長のさらなる促進・円滑な事業承継・一般市場への上場に向けた体制整備を目的にTOKYO PRO Marketへの上場支援に取り組んでおり、既存上場企業含め全国で100社以上のJ-Adviser契約実績があります。

また、2024年12月には、福岡証券取引所が運営するプロ投資家向け市場、Fukuoka PRO Marketの上場指導・審査を行うF-Adviser資格も取得いたしました。

ベルチャイルドは、日本M&Aセンターが担当J-AdviserとしてTOKYO PRO Marketへ上場した第52号銘柄です。

日本M&Aセンターの上場後成長支援

日本M&Aセンターでは、TOKYO PRO Market・Fukuoka PRO Marketへの新規上場をサポートするだけでなく、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、海外進出や新規事業の創出はもちろん、適時開示のアドバイスや組織経営のモニタリングにいたるまで、上場後の成長支援に力を入れております。また、IPOを支援する監査法人、公認会計士、既存上場企業との連携もより一層強固にしながら、全国に“スター企業”を誕生させ、地域経済の活性化や雇用創出といった真の地方創生の実現に貢献してまいります。

（参考）TOKYO PRO Market 上場支援サービス：https://www.nihon-ma.co.jp/tokyopromarket/

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名： 株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容： グループ会社の経営管理等

設立： 1991年4月

拠点： 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp