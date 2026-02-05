2025年大阪・関西万博での公開作品、東京へ『Bridging Past & Future（過去と未来のあいだに橋を）』

駐日オランダ王国大使館

この度、駐日オランダ王国大使館は、日蘭文化交流展『Bridging Past & Future（過去と未来のあいだに橋を）』第2回展を東京都港区のSHIBAURA HOUSEにて開催します。本展は、2025年5月に大阪・関西万博の文化展示場「ギャラリー・イースト」で公開された特別展で、オランダ・ナショナルデー公式行事として、オランダ ウィレム・アレクサンダー国王陛下ならびに高円宮妃殿下のご臨席のもと開幕しました。より多くの方々に展示をご覧いただく機会を提供するとともに、日本とオランダの協力関係が万博にとどまらず、今後も継続し未来へとつながることを示すため、東京での特別展示を企画しました。

『Bridging Past & Future（過去と未来のあいだに橋を）』第2回展

日本とオランダのアーティスト、デザイナー、職人による11点のデザイン・コラボレーションと4つのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムをご紹介します。本展は、大阪・関西万博オランダパビリオン文化プログラム『Activating Common Ground（コモングラウンドの活性化）』の一環として制作されました。核にあるのは「文化は単独では育たない」というシンプルな考え方。文化は、アイデアや技術、価値観、そして体験の共有によって形づくられます。本展はそのプロセスを紹介するとともに、世代を問わず来場者自身が文化交流の担い手になれる場を提供します。

平戸や出島における初期の日蘭交流から、現代のクリエイティブなパートナーシップに至るまで、日本とオランダの関係は常に好奇心、互いへの尊重、そして知識の共有によって育まれてきました。世界が大きく変化する今、こうした協働はこれまで以上に重要であり、共に取り組むことが相互理解と新たな発想を生み出します。

開催概要

展示会名：Bridging Past & Future (過去と未来のあいだに橋を) 第2回展

会場：SHIBAURA HOUSE ＜https://shibaurahouse.jp/home＞

会期： 2026年2月10日（火）～2月21日（土）

開館時間：11:00～19:00

※初日（2月10日）は11:00～18:00 / 最終日（2月21日）は11:00～15:00

※2月20日（金）19:00～21:00 MONO Japan プレゼンテーション（予定）

特設ページ：https://shibaurahouse.jp/past_future

主催：駐日オランダ王国大使館

企画：Nieuwe Instituut / Studio The Future

会場協力： SHIBAURA HOUSE

出展者一覧

波佐見 × DELTA

Hozan Zangana Studio × Urushi Atelier Netherlands

杉工場 × クーン・トッサィン

横山充 × メイ・エンゲルギール

岡崎真理子 × マリウス・シュワルツ

富士吉田 × Studio Raw Color

川連漆器 × サビーヌ・マルセリス

菅谷鉄平 × Boro × Merklappen

松浦史料博物館

サンダー・ワッシンク × 日本のつくり手と素材

Studio Acte × Morodomi Furniture

Creative Residency Arita/Saga

Mono Japan

小値賀アーティスト・イン・アイランド

Fukuroda Hospital × The Fifth Season