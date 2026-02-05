カラビナ付きで探さない充電を実現、レザー調モバイルバッテリー「D3-12000」、今だけ50％OFF
外出先でスマホの電池が気になった経験はありませんか。
バッグの中を探して、ケーブルを取り出して--
そんな小さな手間が、意外とストレスになることも。
女性に寄り添う充電ブランド RORRY（ロリー） から、バッグに付けたまま使える カラビナ付きモバイルバッテリー「D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)」 が登場。
現在、通常価格7,999円（税込）のところ、50％OFFの3,999円（税込） で購入できるキャンペーンを実施中です。
今だけ、50％OFFキャンペーン実施中
発売を記念し、通常価格7,999円（税込）のところ、キャンペーン価格3,999円（税込・50％OFF） にてご提供中です。
「気になっていたけれど、まだだった」という方にも、手に取りやすいタイミングです。
実施期間
2026年1月30日（金）20:00 ～ 2月15日（日）23:59
■ Amazon
商品ページ：https://amzn.to/4qWRHFo
50%OFFクーポンコード：RORRYD35
■ 楽天市場
商品ページ：https://a.r10.to/hPZT4M
クーポンリンク：
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=)
クーポンコード：HRWF-TBQM-PT62-NMHL
使いやすさは、デザインから始まる
D3-12000 は、アクセサリー感覚で持ち歩けるレザー調デザイン。モバイルバッテリーでありながら、毎日のコーディネートに自然になじむ佇まいです。
バッグの外側に付けられるカラビナ付きなので、中を探す必要はありません。「どこに入れたっけ？」という小さなストレスがなくなるだけで、外出はずっと軽やかになります。
ケーブルも、充電も、この1台で
本体には 巻き取り式USB-Cケーブル を内蔵しています。使いたい分だけ引き出して、使い終わったらワンタッチで戻すだけ。
ケーブルは入出力両対応のため、スマートフォンの充電はもちろん、モバイルバッテリー本体の充電もこれ1台で完結します。「ケーブルを忘れた」「絡まっている」そんな場面とは、もう無縁です。
忙しい日常に、待たない安心感を
30W出力の急速充電に対応し、外出前の短い時間でもしっかり充電。iPhone や iPad、USB-C対応機器をスピーディーにサポートします。
さらに、Apple Watch用のワイヤレス充電（最大5W）にも対応しています。スマートフォンも腕元のデバイスもまとめてケアできるのがうれしいポイントです。
最大3台まで同時に充電できるので、デバイスが増えがちな毎日にも自然にフィットします。
「まだ大丈夫」と思える余裕
12000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォンは約2回フル充電が可能です。
動画を見たり、SNSをチェックしたり、地図を使って移動したり。スマホをつい使ってしまう日でも、「充電、足りるかな？」という不安を感じにくくなります。
1日目も、2日目も。余裕を持って過ごせることが、行動の自由度を広げてくれます。
毎日の当たり前を、少しだけ心地よく
充電は、目立たなくていい。でも、安心はそばにあってほしい。D3-12000 は、そんな気持ちから生まれたモバイルバッテリーです。
