韓国で注目を集める“敏感肌の細分化”スキンケアブランド「コッパルム」、日本初上陸

韓国の主要流通「THE HYUNDAI（ザ・ヒュンダイ）」などでポップアップを展開し注目を集めてきた敏感肌スキンケアブランド「꽃바름（コッパルム）」が、「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」に登場。会場では、原因別にアプローチする繊細なスキンケアアイテムを実際に手に取り、お試しいただけます。

敏感肌を“原因別”に捉える新発想。花由来研究から生まれたスキンケア「コッパルム」

コッパルムは、「すべての敏感肌が同じ反応をするわけではない」という問いから生まれた、敏感肌を“原因別”に捉えるスキンケアブランドです。刺激をただ抑えるのではなく、敏感さを引き起こす原因そのものに着目したアプローチで、一人ひとりの肌状態に寄り添う繊細なスキンケアソリューションを提案し、韓国市場で支持を広げています。

ブランドの背景には、代表自身の個人的な経験があります。アトピー肌に長年苦しんできた家族の姿を間近で見守るなかで、単なる鎮静や一時的な緩和ではなく、持続的な肌変化の必要性を強く感じたことが出発点となりました。そこから、敏感肌を一つのタイプとして捉えるのではなく、原因を細分化し、それぞれに適した答えを見つけていくというブランド哲学を築いてきました。

コッパルムの製品は、花の持つ薬理学的効能に関する研究開発を基盤としています。化粧品研究員でもある代表が、花が持つ鎮静・抗炎症・クーリングといった特性に着目し、原料段階から研究開発を行うことで、日常のさまざまな刺激に反応しやすい敏感肌を、より繊細にケアできる処方設計を追求しています。

博多マルイ期間限定ポップアップで体験

日本での初披露の場として、コッパルムは2月13日（木）～2月19日（水）に、博多マルイ3階で開催される「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」に出店し、日本の消費者と初めて出会います。

- イベント名：KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU- 会場：博多マルイ3階、イベント会場- 期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）- 主な内容：本ポップアップでコッパルムは、原因別に敏感肌へアプローチする以下のアイテムを展開予定です。- - 熱刺激や肌温度上昇によるストレスを受けた肌のための「ディープブルー・リチュアル アズレンパッド」- - 成分との“過接触”で敏感になった肌をやさしく整える、オーガニックライン 「鎮静の森・ジェラニウムトナー／セラム／クリーム」- - 過剰皮脂によるくすみ・敏感さが気になる肌を、明るく健やかな印象へ導く 「宝石の庭 ローズトナー」

“敏感肌は一つのタイプではない”--原因に合わせた繊細なケア体験を日本で

コッパルムは今回の日本ポップアップを通じて、「敏感肌は一つのタイプではない」というメッセージを発信し、原因に合わせた繊細なスキンケアを実際に体験できる機会を提供します。

韓国で注目を集める“敏感肌の細分化”スキンケアブランドを間近で体感したい方は、ぜひこの機会に「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」へお立ち寄りください。

