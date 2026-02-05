MonsterAdapter LA-FZ1 ファームウェアアップデート：Ver.1.2 公開

株式会社焦点工房

MonsterAdapter（モンスターアダプター） 電子マウントアダプター LA-FZ1（ニコンFマウントレンズ → ニコンZマウント変換）のファームウェアアップデート Ver.1.2を公開いたします。

[ 更新内容 ]

- 絞り制御に伴う不具合の改善- AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IFのオートフォーカスが正常に動作しない問題を修正

[ 更新情報の詳細 ]

更新情報の詳細・ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。

焦点工房サポートページ(http://www.stkb.co.jp/support.html#la-fz1)

MonsterAdapter LA-FZ1

ニコンFマウントレンズをニコンZマウントカメラで使用するための電子マウントアダプターです。AF駆動用モーターを内蔵しており、モーター非内蔵の初期AFニッコール（ボディ内AFモーター対応）および、Dタイプレンズをオートフォーカスで使用することが可能です。また、撮影画像の焦点距離、露出などの撮影データはExif情報として記録します。

商品ページ :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002329

About MonsterAdapter

MonsterAdapter（モンスターアダプター）は、2020年に設立した「深セン魔環光電テクノロジー」社のマウントアダプターブランドです。経験豊かな制作チームにより、世界初ニコンF → ソニーEマウントのAF可能な電子アダプターを開発するなど、今までにない画期的なアダプターを数多く生み出し、注目を集めています。

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

