東京ディズニーランド（R）のスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」　「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催

東京ディズニーランドでは、4月9日（木）から6月30日（火）までの83日間、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、第3弾で2025年1月からお届けした「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を、季節を変えて再び開催します。

春から初夏にかけてのさわやかな空の下、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマに、パーク全体がミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむ、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界に様変わりします。

4月9日（木）からの開催期間中、パレードルートでは、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演します。カラフルでかわいいお菓子でできたリゾートを表現したフロートに乗って、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが登場します。

イベント開催に先立ち、3月9日（月）よりスペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズを販売し、デコレーションも登場します。今回は、自分ならではの組み合わせでスウィーツを楽しめるパルパルーザ・パルフェが初登場。お好みのソースやトッピングを組み合わせて作るオリジナルのパルフェや、パルフェをイメージしたカップやポーチに好きなお菓子を詰め合わせて作るオリジナルのスウィーツセットを販売します。そのほか、スペシャルグッズやスペシャルメニューでも、カラフルで甘い世界をお楽しみいただけます。また、エントランス前にはキャンディーをイメージしたミッキー花壇が登場するほか、ワールドバザールやシンデレラ城前プラザ、一部のレストランなどにドーナツやロリポップなどスウィーツをイメージしたデコレーションが施されます。

さらに、ディズニーホテルでもスペシャルメニューが登場し、ディズニーリゾートラインでは限定デザインのフリーきっぷを販売するなど、東京ディズニーリゾート（R）全体に、ヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界が広がります。

美味しそうでとびきり楽しいスウィーツでいっぱいの春の東京ディズニーリゾートで、ご家族やお友達と一緒に、最高に盛り上がる時間をお過ごしください。

添付資料

◆東京ディズニーランド◆

【エンターテイメントプログラム】

「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」

公演場所：パレードルート

公演時間：約35分（1日1～2回）

フロート台数：6台

4月9日（木）より、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、かわいくてカラフルなすべてがお菓子でできたリゾートがコンセプトのパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演します。

ヴァネロペや、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、お菓子のお城やフルーツタルト風のライブステージなど、ポップでカラフルなデザインのフロートに乗って登場します。

フロートが停止すると、グミやチョコ、ドーナツなどお菓子をイメージしたダンスが始まります。ゲストの皆さまもディズニーの仲間たちと一緒に踊って盛り上がり、美味しそうでとびきりかわいいスウィーツであふれた魅力的な時間をお楽しみください。

〈出演キャラクター〉

ヴァネロペ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、アリス、マッドハッター、プーほか

※パレードは１.ウエスタンランド／ファンタジーランド、２.プラザ、３.トゥモローランド／トゥーンタウンの3カ所で停止します。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

【パルパルーザ・パルフェ】

イベント開催に先立ち3月9日（月）より、メニューやグッズで自分ならではの組み合わせをお楽しみいただけるパルパルーザ・パルフェが登場します。レストラン「アイスクリームコーン」では、ベース、ソース、トッピングの3つのステップでお好きな組み合わせを選び、全12通りの中からお好みのパルフェをお召し上がりいただけます。また、ショップ「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスウィーツセットを販売します。カップまたはポーチの中にチョコレートやクッキーなどからお好きなお菓子を10個詰めてオリジナルのスウィーツセットを作ることができます。それぞれの店舗には、パルパルーザ・パルフェをイメージしたお菓子やパルフェの装飾も施されます。

【スペシャルグッズ】

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の一部のスペシャルグッズを、イベント開催に先立ち3月9日（月）より販売します。ドーナツやキャンディーなどのスウィーツをイメージしたポップでカラフルなデザインのグッズで、ヴァネロペが思い描くスウィーツの世界をひとあし先にお楽しみください。また、4月8日（水）からは、別売りのぬいぐるみチャームやシールでカスタマイズできるスウィート・ドーナツリングをはじめ、ヴァネロペやディズニーの仲間たちがスウィーツの世界を楽しむ様子が描かれたスペシャルグッズが登場します。

3月9日発売4月8日発売

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

【スペシャルメニュー】

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のスペシャルメニューを、イベント開催に先立ち3月9日（月）より販売します。ヴァネロペをイメージしてデコレーションしたスペシャルドーナツ（レモン風味）が「ロイヤルストリート・ベランダ」に、スパークリングドリンク（ピーチ＆グリーンアップルシロップ）が「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」に登場。さらに、「ザ・ガゼーボ」では、アイスクリームのような見た目の牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）も楽しめます。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※スペシャルドーナツ（レモン風味）、スパークリングドリンク（ピーチ＆グリーンアップルシロップ）は、上記以外の複数店舗でも販売します。

【デコレーション】

イベント開催に先立ち3月9日（月）より、東京ディズニーランドが、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが楽しむカラフルで甘いスウィーツの世界に様変わりします。ワールドバザール入口がさまざまなお菓子のデコレーションで彩られるほか、ワールドバザール内にも、ヴァネロペとカラフルなスウィーツがデザインされたフォトロケーションが登場し、さわやかなスウィーツの香りなど、この季節にぴったりの香りがゲストをスウィーツの世界へいざないます。また、ショップの入り口やショーウィンドウも甘い装飾で飾られてゲストをお迎えします。シンデレラ城前プラザには、ディズニーの仲間たちをモチーフにしたロリポップのデコレーションが設置されます。

◆ディズニーホテル◆

東京ディズニーランドホテルのすべてのレストランでは、3月9日（月）から6月30日（火）までの間、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」をテーマにしたスペシャルメニューをご用意します。

「カンナ」（創作料理）では、シェフのこだわりが詰まった、ポップでかわいらしい世界観を表現したコース料理を提供し、「シャーウッドガーデン・レストラン」（ブッフェ）には、ベイクドドーナツなどカラフルでワクワクするメニューが並びます。また、「ドリーマーズ・ラウンジ」（ロビーラウンジ）をはじめとした各レストランでは、思わず写真を撮りたくなるようなポップな色合いのスペシャルドリンクをご用意します。

ディズニーホテルでも、とびきり楽しいスウィーツの世界に様変わりしたこの期間ならではのメニューを、ぜひお楽しみください。

※一部メニューは5月11日（月）より内容を変更いたします。

※提供期間などの詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

◆ディズニーリゾートライン◆

ディズニーリゾートラインでは、3月9日(月)から「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインのフリーきっぷを発売するほか、4月1日(水)からディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はすべてイメージです (C)Disney