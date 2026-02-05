おおむた「大蛇山」まつり公式Tシャツとロゴデザイン等を公募

筑後地区観光協議会

今年の第６4回おおむた「大蛇山」まつり開催に向けて、まつりのムードの盛り上げに欠かせない「公式Tシャツ・ポロシャツ」のデザインと長期的に使用していくロゴマーク等の募集をしています。詳細はそれぞれの「公募要領」をご確認ください。たくさんの方からのご応募をお待ちしています！

《Tシャツ・ポロシャツデザイン公募要領について（抜粋）》

■募集締切 ２０２６年２月１８日（水）※必着

■募集部門

１.大人用Tシャツ部門

報酬:5万円、副賞:大人用Ｔシャツ（各色1枚ずつ）

２.子供用Tシャツ部門

報酬：5万円、副賞：子供用Tシャツ（各色1枚ずつ）

※子供用Tシャツは「ジャー坊」をプリントする予定。

３.ポロシャツ部門

報酬:5万円 、副賞ポロシャツ1枚

■応募資格 市内外、年齢、プロ、アマ問いません。

■その他 ・編集可能データ（イラストレーター）での入稿が可能であること。

《おおむた「大蛇山」まつり ロゴマーク・タイトルロゴ デザイン公募要領（抜粋）》

■募集締切 ２０２６年２月２８日（土）

■募集部門

１.ロゴマーク 採用報酬２万円

２.タイトルロゴ 採用報酬２万円

■応募資格 市内外、年齢、プロ、アマ問いません。

■その他 ・編集可能データ（イラストレーター）での入稿が可能であること。

主催：おおむた「大蛇山」まつり振興会

※詳細については公式ホームページの「公募要領」を参照ください。

↓↓↓第64回おおむた「大蛇山」まつり公式Tシャツ等デザイン公募

第64回おおむた「大蛇山」まつり公式Tシャツ等デザイン公募 | おおむた大蛇山まつり(https://www.omuta-daijayama.com/2224/)

↓↓↓おおむた「大蛇山」まつりのロゴマーク・タイトルロゴを公募します

おおむた「大蛇山」まつりのロゴマーク・タイトルロゴを公募します | おおむた大蛇山まつり(https://www.omuta-daijayama.com/2250/)