おおむた「大蛇山」まつり公式Tシャツとロゴデザイン等を公募

筑後地区観光協議会

今年の第６4回おおむた「大蛇山」まつり開催に向けて、まつりのムードの盛り上げに欠かせない「公式Tシャツ・ポロシャツ」のデザインと長期的に使用していくロゴマーク等の募集をしています。詳細はそれぞれの「公募要領」をご確認ください。たくさんの方からのご応募をお待ちしています！



《Tシャツ・ポロシャツデザイン公募要領について（抜粋）》


■募集締切　２０２６年２月１８日（水）※必着


■募集部門　


１.大人用Tシャツ部門


報酬:5万円、副賞:大人用Ｔシャツ（各色1枚ずつ）


２.子供用Tシャツ部門


報酬：5万円、副賞：子供用Tシャツ（各色1枚ずつ）


※子供用Tシャツは「ジャー坊」をプリントする予定。


３.ポロシャツ部門


報酬:5万円 、副賞ポロシャツ1枚


■応募資格　市内外、年齢、プロ、アマ問いません。


■その他　・編集可能データ（イラストレーター）での入稿が可能であること。



《おおむた「大蛇山」まつり　ロゴマーク・タイトルロゴ　デザイン公募要領（抜粋）》


■募集締切　２０２６年２月２８日（土）


■募集部門


１.ロゴマーク　採用報酬２万円


２.タイトルロゴ　採用報酬２万円


■応募資格　市内外、年齢、プロ、アマ問いません。


■その他　・編集可能データ（イラストレーター）での入稿が可能であること。



主催：おおむた「大蛇山」まつり振興会




※詳細については公式ホームページの「公募要領」を参照ください。


