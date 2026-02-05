EX Group、Vision 2030を背景にサウジアラビアへ投資拠点「EXGROW LLC.」を設立リアルアセット投資・PE投資の機会創出を推進

合同会社EX

サウジアラビアおける日本人経営の不動産会社として初※となる「EXGROW LLC.」設立

首都リヤドの夜景リヤド政府系企業の入るDigital City

サウジアラビアにおいて、政府・現地企業と連携し投資機会の発掘・創出を加速するため、日本人経営の不動産会社としてサウジアラビア初※となる「EXGROW LLC.」の設立手続きを開始し、現在最終承認（ライセンス発行）を待つ段階に入ったことをお知らせいたします。

※当社調べ。サウジアラビア国内において、日本人が経営する不動産会社として現地法人を設立し事業を行う例は確認できておりません。

日本・アラブ首長国連邦（以下「UAE」）を拠点に、不動産・エネルギー・事業投資を展開する投資グループ「EX Group」は、サウジアラビア王国における投資機会の発掘・創出を目的として、現地法人「EXGROW LLC.」の設立手続きが最終手続きに入りました。

サウジアラビアが掲げる国家変革計画「Vision 2030」を背景に、人口増加と都市開発が加速する同国では、不動産市場を含むリアルアセット領域への注目が高まり、既に一部エリアでは価格上昇も見られています。また、2026年1月には外国人投資家によるサウジアラビアにおける不動産投資を後押しする法改正も施行されています。

EXGROW LLC.は、政府機関および現地企業との連携を通じ、投資機会の探索にとどまらない「投資機会の創出」を推進してまいります。

1. 設立の背景：Vision 2030と人口増加が生む新たな経済圏

サウジアラビアはVision 2030に基づき、エネルギー依存型経済からの転換を掲げ、都市開発、観光、インフラ、産業誘致などを含む大規模プロジェクトを推進しています。

また人口増加を背景に、住宅需要・都市機能の高度化が進むことで、不動産市場を含むリアルアセット領域は国内外の投資家からの注目が高まっています。

こうした環境下では、情報の非対称性や制度・商習慣の違いにより、投資判断や案件形成の難易度も高くなります。EX Groupは、現地ネットワークを基盤とした一次情報の収集と、投資実行体制の構築が不可欠であると考え、サウジアラビアへの拠点設立に至りました。

2. EXGROW LLC.の役割：投資機会の「発掘」から「創出」へ

EXGROW LLC.は、単なる不動産仲介を目的とした拠点ではなく、リアルアセット投資および実業領域（PE投資）における投資機会を発掘・創出する投資拠点として、以下の取り組みを行います。

・サウジアラビア市場における投資機会の探索

・政府機関・現地企業との連携による投資機会の創出

・リアルアセット投資（不動産及び、都市インフラ）の投資検討および実行

・実業領域への投資検討（Private Equity投資を含む）

・現地一次情報に基づく調査・視察・ネットワーキングの実行

3. 投資対象領域（想定）

EXGROW LLC.では、サウジアラビアにおける成長領域を中心に投資機会の検討を進めます。

・不動産投資（住宅・商業・開発案件等）

・都市インフラ（データセンター、物流倉庫など）周辺領域

・エネルギー関連領域 実業領域（事業投資／PE投資）

なお当面は、市場ニーズを踏まえ、不動産領域（オフプランを含む）における投資機会の検討および実行を進めつつ、将来的な実業投資の案件形成も並行して推進してまいります。

4. EX Groupについて（投資実行の背景）

EX Groupは、鹿児島を拠点に、インフラ開発事業および不動産事業を祖業として成長してきた投資グループです。

国内でのリアルアセット領域における事業経験を基盤に、2024年にはドバイに不動産会社「EXGROW PROPERTIES LLC.」を設立し、政府系不動産会社を含む現地主要プレイヤーとの関係性構築を進めるとともに、投資案件の実行を通じて中東市場での実績を積み重ねてまいりました。

当グループは、投資・事業運営の経験を有する経営陣のもと、世界的な投資機関・ファンド関連ネットワーク、ならびに政策・制度・専門領域に精通した各分野の専門家との連携を通じて、投資機会の発掘にとどまらない「投資機会の創出」を推進しています。

サウジアラビアにおいても、政府機関および現地企業と連携を軸に、投資実行体制を強化してまいります。

5. 情報の品質と責任を担保する運営方針

当社では、サウジアラビア市場における投資判断は、一次情報の精度と責任が極めて重要であると考えています。

そのため、投資検討に関する初回のオンライン相談および現地視察の案内・同行等については、有料にて対応しております（デポジット方式）。詳細はお問い合わせください。

6. 今後の展望

EX Groupは、サウジアラビアを中東投資の重要拠点の一つとして位置付け、日本・UAE・サウジアラビアを結ぶ投資基盤の構築を進めます。

今後は、リアルアセット投資に加え、実業領域への投資（PE投資）および事業価値向上を通じ、長期的な視点で持続的な価値創出を目指してまいります。

会社概要

EXGROW LLC.

所在地：サウジアラビア王国 リヤド

事業内容：リアルアセット投資、PE投資、投資機会の発掘・創出、現地ネットワーク構築 等

設立日：2025年2月5日

EX Group

日本・UAE・サウジアラビアを拠点に、不動産・エネルギー・事業投資を展開する投資グループ。

お問い合わせ先

合同会社EX（EXGROW LLC. 日本窓口）

担当：福元 貴也

E-mail： info@ex-grp.com

Web：https://ex-grp.com/