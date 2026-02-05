英国発ウォッチブランド「DENNISON（デニソン）」日本における正規展開開始のお知らせ

有限会社サイプレストレーディング

有限会社サイプレストレーディング（大阪府・西区）は、英国発のウォッチブランド「DENNISON（デニソン）」の正規代理店契約を締結し、2026年2月より正式に日本国内における取り扱いを開始いたしました。

DENNISON （デ二ソン）| ALD Collection DENNISON Natural Wood In Gold



■ 日本での正規展開について

DENNISON（デニソン）は1874年に創業し、長年にわたり時計業界の歴史を支えてきた存在です。

100年にわたり多くの名門時計ブランドの時計ケース製造を担い、“名作の裏側にある存在”として確かな実績を築いてきました。

そして今、現代に向けて新たなコレクションとともに再始動し、ブランドとしての新章をスタートしています。

このたび、DENNISONの歴史と新しい価値提案に共感し、日本市場における正規展開を担うパートナーとして、取り扱いを開始する運びとなりました。





■ 「DENNISON（デニソン）」ブランド概要



DENNISONは1874年に創業し、アメリカ・ボストンを起点に、スイス・チューリッヒを経て、最終的に英国バーミンガムで確立された、時計業界における先駆的な歴史を持つブランドです。



20世紀初頭から中期にかけては、ヨーロッパ最大の時計ケースメーカーとして、Rolex、Omega、Jaeger-LeCoultreをはじめ、英国軍向けの時計製造にも携わってきました。



また、防水ケースの先駆けとして知られる「Aquatite（アクアタイト）」ケースでも名を馳せ、1953年のエベレスト初登頂時には、サー・エドモンド・ヒラリーとその隊員たちが、Smithsムーブメントを搭載したDENNISONケースの時計を着用していたことでも知られています。



創業以来、DENNISONは「ALD」のホールマークを時計に刻み続けてきました。これは創業者アーロン・ラフキン・デニソンへの敬意を表す証でもあります。



現在展開される「A.L.D. コレクション」は、1940年代のDennisonケースに着想を得たクッションケースデザインを現代的に再構築したもの。ミニマルなサンレイ文字盤と、個性豊かな天然石文字盤を組み合わせたラインナップが特徴です。

ALD Collection| ALC コレクション シリーズ

また、ブランドのデザインは世界的に著名な時計デザイナー、エマニュエル・ギュエ氏が率いています。彼はRolex、Piaget、Audemars Piguetなどのために数々のモデルを手がけ、「Royal Oak Offshore」のデザインでも広く知られています。



伝統へのリスペクトと現代的な感性を両立させた、クラシックでありながら日常に自然に馴染む新しいタイムピースを提案しています。

コンパクトで洗練されたプロポーションは、性別を問わずさまざまなスタイルに自然に寄り添います。

■ 主要モデル（ALD Collection）

ミニマルなデザインにDENNISONロゴをさりげなく配置し、ブラック／グリーン／ブルーのサンレイ文字盤から選べるモデルです。

ミッドセンチュリーに着想を得たクッション型ケースを採用し、ケース径33.65mm、ラグ・トゥ・ラグ37mm、厚さ6.05mmという薄型で洗練されたプロポーションを実現しています。

手元に過度な主張を与えないサイズ感は、幅広い着用スタイルにフィットします。

ムーブメントはスイス製Rondaクォーツ「1062」を搭載。

ALD Collection : Sunray Dial Sunray Blue In Steel

（画像写真:スペック）

REF：ALD-S-SR03-NVY-R-SBKL

ケース：ステンレススチール 37×33.5ｍｍ

耐水性：３ATM

ムーブメント：Swiss Ronda クオーツ Cal. 1062

天然石ならではの色味や質感を楽しめるモデルで、ひとつひとつ表情が異なる“自分だけの一本”として個性を放ちます。

ラインナップには、タイガーアイ、マラカイト、ラピスラズリ、アベンチュリンなどの天然石文字盤が用意されています。

さらにDENNISONは「ラグジュアリーはもっと身近であるべき」という考えのもと、上質な素材を用いながらも手に取りやすい価格帯で提供している点も大きな魅力です。

ALD Collection : Time Only Natural Malachite Stone In Gold

（画像写真:スペック）

REF：ALD-G-ST01-GRN-R-GBKL

ケース：ゴールドPVDケース 37×33.5ｍｍ

耐水性：３ATM

ムーブメント：Swiss Ronda クオーツ Cal. 1062

DENNISONは「Le Grand Prix d’Horlogerie de Geneve（GPHG）2025」Challenge部門にて、A.L.D. Tiger’s Eye In Gold がウォッチ・プライズを受賞しました。

ミッドセンチュリーの美意識を現代的に再構築したクッションケースデザインと、タイガーアイ文字盤が生み出す唯一無二の表情が高く評価されています。

DENNISON （デ二ソン）| A.L.D.Tiger Eye in Gold GPHG 2025受賞

（画像写真:スペック）

REF：ALD-G-ST03-BRN-R-GBKL

ケース：ゴールドPVDケース 37×33.5ｍｍ

耐水性：３ATM

ムーブメント：Swiss Ronda クオーツ Cal. 1062

＜ALD Dual Time（デュアルタイム）＞

ALD Dual Timeは、ブランドの再始動を象徴する「A.L.D. コレクション」のデザイン原則を受け継ぎながら、さらなる表現力と存在感を備えたモデルです。

ALDコレクションの象徴とも言える天然石文字盤の気品ある佇まいを軸に、異なる2つのスタイルを用意。個性豊かなレザーストラップとの組み合わせにより、多彩な表情を楽しめます。

デュアルタイム表示を備えつつも、デザインはあくまでミニマル。

素材やカラーリングのバリエーションによって、A.L.D. コレクションならではの世界観をより立体的に表現した、オリジナル性の高いタイムピースです。

存在感を備えながらも、スタイルや性別に縛られない柔軟さを持ち合わせています。

ALD Collection Dual Time : Lapis & Blue Sunray In Gold

（画像写真:スペック）

REF：ALD-DT02-G-ELBL-R-GBKL

ケース：ゴールドPVDケース 37×35.6ｍｍ

耐水性：３ATM

ムーブメント：Two Quartz Ronda Cal. 1032

A.L.D.Sunray Blue in Steel - LifeStyle Image

日本国内では、正規代理店としての取り扱い体制のもと、段階的な展開を予定しています。

当社が運営する公式オンラインストア「Cypress Online」(https://cypresstrade-online.com/)にて販売を開始するとともに、日本市場に向けた最新情報やブランドに関するご案内も、同サイトを通じて発信してまいります。

今後はブランドの世界観を大切にしながら、日本市場に根ざした展開を進めていく予定です。



DENNISON（デニソン）に関する各種お問い合わせ（商品に関するご質問、修理受付、ご注文等）につきましては、日本正規代理店である有限会社サイプレストレーディングまでご連絡ください。

DENNISON（デニソン）日本公式WEBサイト｜英国発・歴史を纏う腕時計(https://cypresstrade-online.com/collections/dennison)

有限会社 サイプレストレーディング

広報担当：フェリス

電話：06-6459-4140 FAX：06-6459-4144

メールアドレス：cypress.ferris@clock.ocn.ne.jp