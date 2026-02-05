桂不動産が『筑波大学前神社』を建立

桂不動産株式会社

桂不動産グループの中核会社である桂不動産株式会社（本社︓つくば市研究学園 代表取締役

渡邉 宗明）は、筑波大学前支店敷地内に『筑波大学前神社』を建立する運びとなりました。

筑波大学前支店は大学近くの立地ということもあり、これまで学生の皆様との繋がりを大切に

築いてまいりました。会社全体としましても、毎年募集している給付型の奨学金制度等を通じ

て学生の夢や目標を応援する活動に取り組んでおります。

今回の神社建立は、今までの歩みの中で培ってきたご縁への感謝と、学業成就を願う学生やご

家族の力になりたいという思いを込めたものです。

本神社は、長い歴史と由緒を有する大生郷天満宮（おおのごうてんまんぐう）より御分霊を賜

り、地域の皆さま、そして学生の心の支えとなるよう安寧と繁栄をお祈りする神社としての役

割を担ってまいります。

大生郷天満宮（おおのごうてんまんぐう）について

茨城県常総市に所在する神社。日本三天神の一社に数えられ、御廟天神（ごびょうてんじん）

とも呼ばれる。学問の神様・菅原道真をお祀りし、受験合格や学業成就を願う多くの参拝者が

訪れる。

桂不動産 筑波大学前支店について

2012年に開設。開設以降、筑波大学の学生向けの賃貸仲介・管理や、個人用・事業用物件の

サービスを提供する拠点として地域に定着。2026年1月には店舗を移転し、業務拡大とさら

なるサービス体制の強化を図る。

店舗案内 :https://www.katsurahome.co.jp/shop/daigakumae/