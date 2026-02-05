壁を収納に変える新提案。KABELABOが「ホッチキスで留めるテレビ壁掛金具」新作7アイテムを1月31日に一斉発売！2月15日まで10%OFF

株式会社カベラボ

今回のメインプロダクトは、テレビ裏のデッドスペースを劇的な収納空間へと変えるホッチキスで留める「テレビ壁掛金具」、「テレビ背面ラック」。そのほか、ギターやハンドガン、ドライヤーなど、日常のあらゆるアイテムを「浮かせて」スマートに収納するラインナップを展開します。

また、発売を記念して、初回１0％OFFの特別価格にて販売いたします。

テレビ壁掛金具

壁とテレビの間を短くするスリム、壁面からの飛び出しを抑えスッキリ見せることが可能です。

ホッチキスで固定するテレビ壁掛金具シリーズ（石膏ボード専用）です。

テレビ壁掛金具Miniで19～32インチ（18kgまで）、テレビ壁掛金具で37～65インチ（32kgまで）のテレビをホッチキスで壁掛けすることができます。

紐を引っ張るだけでテレビを脱着できる機構を採用している事や、震度７相当の揺れを再現した振動試験では落下することなくクリアしている事など、使いやすさと安全性にこだわって設計しております。

耐荷重：通常版 32kg（37～65型） / Mini 18kg（19～32型）

価格：通常版 21,120円（税込）/ Mini 15,620円（税込）

新商品ラインナップ

すべての商品は、ホッチキスで固定する「石膏ボード専用」仕様です。壁へのダメージを最小限に抑え、賃貸住宅でも安心してご使用いただけます。

■テレビ背面ラック

テレビ周りの配線をまとめ、テレビ裏のスペースを収納として有効活用することができます。

壁に付けることで設置場所の自由度が上がり、レイアウトの幅が広がります。

サイズ：450mm×145mm×111.6mm

耐荷重：4kg

価格：4,600円（税込）

■ドライヤーホルダー

ドライヤーをかけるフック部を２パーツに分けることで、お持ちのドライヤーに合わせて取り付けることができます。そうすることで、対応不可のドライヤーは限りなく少なく、どんな形のドライヤーも水平かつ安定して壁掛けすることができ、見た目もすっきり綺麗に収納できます。

サイズ：ドライヤーホルダー 24mm×82mm×82mm

コードフック 42mm×25mm×23mm

耐荷重：1.5kg

価格：2,080円（税込）

■ダンボールストッカー

薄手のダンボールで18枚程度、厚手のダンボールで15枚程度収納することができます。壁面に取り付けるため、掃除も簡単で壁のスペースを有効活用できます。

サイズ：300mm×250mm×160mm

耐荷重：5kg（薄手のダンボールで18枚程度 厚手のダンボールで15枚程度）

価格：4,400円（税込）

■シューズステップラック

従来のシューズラックやシューズボックスは床に設置するためスペースに限りがありますが、「シューズステップラック」は壁面が石膏ボードであればどこでも自由に設置することができます。

サイズ：90mm×100mm×100mm

耐荷重：1kg

価格：2,330円（税込）

■ガンホルダー（ハンドガンタイプ）

複数台のハンドガンの形状を調査し金具の構造を工夫したことによって、ガンを取り付けた際に金具が目立たない仕様になっています。

また、銃口に突起を差し込み固定する機構より、銃口にほこりがたまりにくい設計です。

サイズ：銃口 84mm×40mm×25mm

グリップ 86.6mm×40mm×40.6mm

耐荷重：1kg

価格：2,650円（税込）

■ギターヒーローONE

クラシックギターやエレキギター、ベースなど様々な種類のギターを壁にかけることができます。シンプルなデザインでどんなお部屋でも雰囲気を崩すことなくギターを壁に飾ることができます。

サイズ：91.2mm×113.1mm×81.5mm

耐荷重：8kg

価格：4,100円（税込）

発売概要

各商品はいずれも2026年1月31日（土）に発売。発送は一部、2月上旬より発送いたします。

▶販売サイト

KABELABO公式オンラインショップ

https://www.kabelabo.jp/

また、第101回東京インターナショナル ギフトショーにおいて実物を展示しております。ブースは、「東4-T09-3 カベラボ／若林製作所」となります。

▶特別特典

初回購入分に限り10％OFFで販売いたします。

株式会社カベラボについて

社名：株式会社カベラボ

本社所在地：〒955-0015 新潟県三条市三柳25-37

事業内容：インテリア用品・収納用品の企画・販売、壁面収納ソリューションの提供

お問合せなど下記からお願いします。

■KABELABO公式オンラインショップ

https://www.kabelabo.jp/