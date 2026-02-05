〔株式会社ベルチャイルド〕東京証券取引所 TOKYO PRO Market への新規上場のお知らせ

株式会社ベルチャイルド2026年2月5日

株式会社ベルチャイルド(本社：大阪市淀川区、代表取締役：藤田 好邦、以下 ベルチャイルド)は、2026年2月5日付で株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Market（証券コード：503A）へ上場したことをお知らせします。今回の上場を機に、当社は経営の透明性および信頼性のさらなる向上を図るとともに、事業基盤の強化と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

■上場の背景と目的

当社は、業務システムとクラウド技術を強みとするシステムインテグレーション企業として、特に生命保険分野を中心に、長年にわたりシステム開発および基盤構築に取り組んでまいりました。業務理解と技術力の両立を強みとし、お客様の業務に深く入り込んだ設計・開発を行っています。市場環境の変化やDXニーズの高まりを背景に、より強固な経営基盤と透明性の高い経営体制の構築、社会的信用力の向上を目的として、上場準備を進めてまいりました。

上場により資本市場との対話を深め、持続的な成長と競争力強化を加速してまいります。

■上場に向けた取り組み

当社では上場準備の過程において、

・コーポレートガバナンス体制の強化

・内部統制およびコンプライアンス体制の整備

・情報セキュリティおよび品質管理体制の高度化

・情報開示体制の整備

を進めてまいりました。今後も上場企業としての責任を果たすべく、健全で透明性の高い経営を継続してまいります。

■ 事業内容と特長

当社は、業務システムとクラウド技術を軸としたシステムインテグレーションを展開しています。生命保険分野を中核に、業務アプリケーション開発からインフラ設計・構築・運用までを一体で担える点を特長としています。

単に要件どおりに構築するのではなく、お客様の「欲しい」を起点に、同じ目線で課題に向き合い、共に設計していく“共創型の開発スタイル”を重視しています。この取り組みを当社では「オーダーメイド型開発」と位置づけています。

さらに、オーダーメイド開発で培った技術や仕組みを整理・標準化し、クラウドメニューやDXメニューとして展開する「レディメイド型サービス」と組み合わせることで、柔軟性と生産性を両立したシステムインテグレーションを提供しています。

■グループ体制

当社グループは、ベルチャイルド、バンテック、Puertoの3社体制で事業を展開しています。

バンテック

京都・滋賀エリアを中心にシステムインテグレーション事業を展開し、地域に根差したITサービスを提供しています。

Puerto（プエルト）

産業分野の国際標準規格であるOPC UA技術を強みとするソフトウェアプロダクト企業として、データ連携・可視化を支える製品の開発・提供を行っています。専門性の高い領域において、実装から運用まで見据えた支援を行っています。

■今後の展望

レガシーシステム課題、人材不足、DX対応の遅れに対し、当社はモダナイゼーションを事業展開の中核に据えています。業務やシステムを可視化し、ローコード／ノーコードで素早く動かすこと、レガシーシステムを、リホスト・リライト・リビルドといった手法で刷新すること、そして、お客様が次の一歩を踏み出すための基盤づくりを支援してまいります。

また、生命保険分野で培った高信頼・高可用性システムの設計力と運用知見を活かし、製造業、物流業、自動車産業など、他分野への展開もさらに進めてまいります。

「iBRESS（SaaS型）(https://bell-c.co.jp/ibress/)」「PUERTO（ライセンス供給型）(https://bell-c.co.jp/puerto/)」といったストック型ビジネスの拡張を通じて、継続利用を前提としたサービスおよびプロダクトの提供を強化し、安定した収益基盤の構築を進めてまいります。

代表コメント

代表取締役 藤田 好邦

当社は、業務システムとクラウド技術を強みとするシステムインテグレーション企業です。

お客様の『欲しい』を起点に、共に考え、共に形にしていく共創型の開発スタイルが私たちの特長です。

創業以来大切にしてきたのは、社員を大切にする会社であり続けること、そして市場から選ばれ続ける技術と姿勢を磨くことです。お客様のシステムをお客様以上に考える姿勢を、これからも変わらず貫いてまいります。

今回の上場はゴールではなく、新たなスタートです。これまで培ってきた業務理解力、インフラ技術、共創のノウハウを基盤に、お客様の変革と成長を支える企業として発展してまいります。皆さまのご期待に応えられるよう、着実な事業運営と企業価値の向上に努めてまいります。

■情報開示

新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイトをご覧ください。

◆東京証券取引所 銘柄一覧 (TOKYO PRO Market)

https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html

当社のIRサイトを公開しました。各種IR情報は以下よりご確認ください。

◆株式会社ベルチャイルド IRページ

https://www.bell-c.co.jp/ir/

■会社概要

会社名 ：株式会社ベルチャイルド

代表取締役 ：藤田 好邦

所在地 ：〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-2-10 PMO EX 新大阪8F

事業セグメント ：システムインテグレーション事業

URL ：https://www.bell-c.co.jp/