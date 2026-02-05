【鳥取】＼1/27 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが鳥取に新規オープン！

写真拡大 (全7枚)

株式会社La pilates



整体で身体全体の筋肉を緩めます

ピラティスでインナーマッスルを鍛えます

【La pilates とは】

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。


独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。


同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2026年1月時点では全国に直営・FC含め69店舗を展開しています。


メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。


完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。



この度、鳥取市に鳥取店が新規オープンしました！



オーナーのこだわり ー特別ではなく、必要な場所ー

La pilates 鳥取店は、
「たまに行く特別な場所」ではなく、生活の中で必要とされる存在を目指しています。



無理をしない、自分に合ったペースで通えること。
身体の変化を、静かに、確実に感じられること。



派手さよりも、続けることで意味が生まれるスタジオとして、


この街の日常に根付いていきたいと考えています。




鏡を使った姿勢分析も行います！

マシンは複数種類用意してます♪


La pilates 鳥取店ロゴ

隣にはまつ毛サロンも併設○

【店舗情報】

La pilates 鳥取店



住所：鳥取県鳥取市湖山町東4-62 湖山東事務所102


地図：https://share.google/7DhvHjZQIcM5lp7iz


アクセス：JR「湖山駅」より徒歩6分


営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）


支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済


【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！



ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎


お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。



下記リンクからご予約お待ちしております！



https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0c3260a-ccaf-400f-b299-5d456233058b&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0c3260a-ccaf-400f-b299-5d456233058b&menuId=RSV0058)



【会社概要】

会社名：株式会社La pilates


代表取締役：渋谷 生夢


事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業


連絡先：lapilates.official@gmail.com


ホームページ：https://la-pilates.jp/





全国スタジオにてインストラクターを募集中！

【求人情報】

「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、


全国に展開している女性専用のピラティススタジオにて、パーソナルピラティスインストラクターを募集中です！


未経験の方でも充実の研修制度が整ってます！



募集中の店舗など、気になる方はこちら詳細をご確認ください◎


https://la-pilates.jp/recrui(https://la-pilates.jp/recruit/)