原作35周年『スレイヤーズ』より、ゼロスの香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)神坂一・あらいずみるい/KADOKAWA

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、1990年の刊行から35周年を迎えたスレイヤーズより、ゼロスをイメージした香水を発売します。

Magnet by Shibuya109の直営店舗「FAIRYTAIL]、当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2月5日(木)より販売開始予定です。

ゼロス オードパルファム

「それは、秘密です」

獣神官ゼロスをイメージした香水です。パッケージは豪華なブック仕様になっています！

スパイシーで甘い香りに包み込まれるトップノートは、核心には決して触れさせないゼロスとの距離感と親しみやすさも悪意も笑顔で包み込む魔族の誘惑を感じます。ミドルノートに隠された甘く官能的なフローラルノートからは、本質は話さず相手を自分の思うように動かすゼロスの姿が思い浮かびます。ラストノートのムスキーノートと？？？が合わさった、最後まで香りの中心を掴ませず、どこまでも計算されたような甘さはゼロスの二面性や底知れなさそのものです。

香調：ダーク・フルーティ・アンバー

トップノート：クランベリー、カルダモン、ローズ、ペッパー

ミドルノート：イランイラン、ココナッツ、チュベローズ、ラベンダー、ジャスミン

ラストノート：トンカビーンズ、ムスク、？？？、バニラ

【商品概要】

商品名 ：ゼロス オードパルファム

容量 ：75ml

価格 ：5,500円（税込）

成分 ：エタノール・香料・水

スレイヤーズ 公式サイト：https://slayers-ex.com/

スレイヤーズ 周年プロジェクト 公式X：https://x.com/Slayers_30th

フェアリーテイル株式会社 商品ページ：https://fairytail.jp/products/slayers_35th/xelloss/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/