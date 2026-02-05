「移動の質」を求める訪日客が急増　新型アルファード40系・プレミアムレンタカーを即時増車

キャンピングカー株式会社

日本最大級のキャンピングカーレンタル事業「Japan C.R.C.」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は、2026年1月23日に発表した「新型アルファード（40系）プレミアムレンタカーサービス」への問い合わせが想定を大幅に上回ったため、急遽2台目の増車を2026年2月5日にいたしました。これにより、春節（旧正月）を控えたインバウンド富裕層や国内エグゼクティブ層のさらなる需要に応え、成田・羽田空港および都内指定場所への配車サービスをより円滑に提供いたします。

◇なぜ、今「即時増車」が必要だったのか？

アルファード40系 2.5z車両詳細 (https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1392)https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1392

予約開始直後から、特にアジア圏の富裕層や国内法人のお客様より「40系指定で借りたい」という指名予約が殺到しました。

深刻な「新型アルファード不足」： 市場での入手困難が続く中、車種確約でレンタルできる希少性。

インバウンドの「団体から個人（VIP）化」： 大人数でのバス移動ではなく、家族や少人数でプライバシーを保ちながら贅沢に移動したいというニーズの爆発。

空港直結の利便性： 重い荷物を持っての移動を避け、空港の到着ロビーからすぐに最高級の移動空間を手に入れられる利便性。

これらの要因により、当初の予定台数では全ての要望にお応えできないと判断し、今回の緊急増車に至りました。

◇増車車両の概要

車種： トヨタ アルファード（40系）Zグレード

特徴： 圧倒的な静粛性と、高級ソファーのような乗り心地を実現した最新モデル。

配車エリア： 羽田空港、成田空港、都内23区内のホテル・ご自宅など、ご指定の場所へスタッフがお届けします。

◇「新型アルファード（40系）プレミアムレンタカーサービス」の特徴

1. 【車種確約】新型40系アルファード Zグレードを配備

「予約したのに旧型だった」というミスマッチを防ぐため、「40系アルファード指定」での予約が可能です。導入車両は最新のZグレードで、圧倒的な静粛性を実現。パールホワイトの上質な外観に加え、純正ナビ、ETC、バックカメラなどの快適装備、新車同様の輝きでVIPの送迎にも最適です。

2. 【東京・羽田・成田】主要空港・ホテルへの「配車サービス」

「アルファード レンタル 羽田空港」「成田空港 送迎」などの検索ニーズに対応し、お客様の指定場所へ車両をお届け・引き取りする配車サービスを強化しました。

・ 羽田空港（HND）配車・引取

・ 成田空港（NRT）配車・引取

・ 都内23区内 指定場所配車

・ ホテル配車・引取

3. 【インバウンド対応】英語対応＆安心のドライビングサポート

海外からのお客様向けに、英語対応可能な「多言語コンシェルジュサービス（オプション）」を用意。さらに、カーナビや電動シート等の操作方法を網羅した「英語版・車両取扱説明書」を全車に標準装備し、訪日客の運転不安を解消します。

◇車両・料金

・ 車両：トヨタ アルファード（40系）Zグレード 7人乗り（ガソリン）

・ カラー：プラチナホワイトパールマイカ・ 基本料金：24時間 33,000円（税込）～

◦ ※ハイシーズン（GW、お盆、年末年始等）：49,500円（税込）～

・ 主要装備：カーナビ、ETC、バックモニター、Toyota Safety Sense、両側パワースライドドア

・ オプション：

◦ 選べる免責補償プラン

◦ 深夜/早朝対応（22:00～6:00）

◦ チャイルドシート、Wi-Fiルーター等

◇予約

・ TOYOTA アルファード 40系(ALPHARD)

https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1392

【会社概要】キャンピングカー株式会社

□URL： https://camping-car.co.jp/

□代表者 代表取締役社長：頼定誠

□本社 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル6F

□設立 2009年10月30日

□社員数 22人（2026年1月28日現在、契約社員含む）

□資本金 1000万円

□事業内容 遺伝子検査事業/キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他

＜運営サイトURL＞

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/

「Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）」 https://dr-gene.jp/