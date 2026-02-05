冬の味覚「かに」が主役！俺のシリーズ合同『俺のかに祭り』を2月5日より期間限定開催！

俺の株式会社

俺の株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：桜井暁史）は、全国の「俺の」シリーズ各店にて、冬の味覚の王様“かに”を主役にした期間限定フェア『俺のかに祭り』 を、2026年2月5日(木)から3月5日(木)まで開催いたします。




寒さが深まるこの季節にこそ味わいたい、旨みたっぷりのかに。
本フェアでは、旬のかにを贅沢に使用し、各店の料理長が「この一皿のために」考案した、ここでしか味わえないオリジナルメニューをご用意しました。


フレンチ、イタリアン、焼肉、やきとり、割烹など--業態も、表現も、味わいも異なる“かに料理”が一斉に集結。まさに、「食べ歩きたくなる“かにのお祭り”」です！


https://www.oreno.co.jp/sp/kanimatsuri2026/


■ メニュー例（一部）



ズワイガニとワタリガニ、真イカのリゾット

かにの旨みを幾重にも重ねた、濃厚な一皿



提供店舗


俺のフレンチ GRILL & WINE 秋葉原






魚介の宝石箱

ふたを開けた瞬間に広がる、海のごちそう



提供店舗


俺のフレンチ 横浜






俺の巻き寿司～極み～

かにの旨みをぎゅっと閉じ込めた贅沢巻き



提供店舗


俺のやきとり 蒲田







赤海老とズワイガニの濃厚カニ味噌リゾット

海老×かに味噌のコクが絡み合う、やみつき必至の逸品



提供店舗


俺のイタリアン 東京駅ヤエチカ


俺のイタリアン 渋谷






蟹とイクラの贅沢ごはん

口いっぱいに広がる、至福のハーモニー



提供店舗


俺の焼肉 心斎橋





他にもいろいろなメニューがたくさん！総メニュー数はなんと120品越え。


ぜひこの機会に全店制覇目指してみてください！



■ 開催概要


フェア名：俺のかに祭り


開催期間：2026年2月5日（木）～3月5日（木）


開催店舗：「俺の」シリーズ各店（一部店舗を除く）


公式まとめページ：https://www.oreno.co.jp/sp/kanimatsuri2026/



【会社概要】


会社名：俺の株式会社
所在地：東京都中央区銀座8-3-10　トミタビル7階
代表者：代表取締役社長　桜井暁史
設立：2012年11月1日
事業内容：飲食店の経営
URL：https://www.oreno.co.jp/