冬の味覚「かに」が主役！俺のシリーズ合同『俺のかに祭り』を2月5日より期間限定開催！
俺の株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：桜井暁史）は、全国の「俺の」シリーズ各店にて、冬の味覚の王様“かに”を主役にした期間限定フェア『俺のかに祭り』 を、2026年2月5日(木)から3月5日(木)まで開催いたします。
寒さが深まるこの季節にこそ味わいたい、旨みたっぷりのかに。
本フェアでは、旬のかにを贅沢に使用し、各店の料理長が「この一皿のために」考案した、ここでしか味わえないオリジナルメニューをご用意しました。
フレンチ、イタリアン、焼肉、やきとり、割烹など--業態も、表現も、味わいも異なる“かに料理”が一斉に集結。まさに、「食べ歩きたくなる“かにのお祭り”」です！
https://www.oreno.co.jp/sp/kanimatsuri2026/
■ メニュー例（一部）
ズワイガニとワタリガニ、真イカのリゾット
かにの旨みを幾重にも重ねた、濃厚な一皿
提供店舗
俺のフレンチ GRILL & WINE 秋葉原
魚介の宝石箱
ふたを開けた瞬間に広がる、海のごちそう
提供店舗
俺のフレンチ 横浜
俺の巻き寿司～極み～
かにの旨みをぎゅっと閉じ込めた贅沢巻き
提供店舗
俺のやきとり 蒲田
赤海老とズワイガニの濃厚カニ味噌リゾット
海老×かに味噌のコクが絡み合う、やみつき必至の逸品
提供店舗
俺のイタリアン 東京駅ヤエチカ
俺のイタリアン 渋谷
蟹とイクラの贅沢ごはん
口いっぱいに広がる、至福のハーモニー
提供店舗
俺の焼肉 心斎橋
他にもいろいろなメニューがたくさん！総メニュー数はなんと120品越え。
ぜひこの機会に全店制覇目指してみてください！
■ 開催概要
フェア名：俺のかに祭り
開催期間：2026年2月5日（木）～3月5日（木）
開催店舗：「俺の」シリーズ各店（一部店舗を除く）
公式まとめページ：https://www.oreno.co.jp/sp/kanimatsuri2026/
【会社概要】
会社名：俺の株式会社
所在地：東京都中央区銀座8-3-10 トミタビル7階
代表者：代表取締役社長 桜井暁史
設立：2012年11月1日
事業内容：飲食店の経営
URL：https://www.oreno.co.jp/