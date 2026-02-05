冬の味覚「かに」が主役！俺のシリーズ合同『俺のかに祭り』を2月5日より期間限定開催！

俺の株式会社

俺の株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：桜井暁史）は、全国の「俺の」シリーズ各店にて、冬の味覚の王様“かに”を主役にした期間限定フェア『俺のかに祭り』 を、2026年2月5日(木)から3月5日(木)まで開催いたします。

寒さが深まるこの季節にこそ味わいたい、旨みたっぷりのかに。

本フェアでは、旬のかにを贅沢に使用し、各店の料理長が「この一皿のために」考案した、ここでしか味わえないオリジナルメニューをご用意しました。

フレンチ、イタリアン、焼肉、やきとり、割烹など--業態も、表現も、味わいも異なる“かに料理”が一斉に集結。まさに、「食べ歩きたくなる“かにのお祭り”」です！

詳細を見る :https://www.oreno.co.jp/sp/kanimatsuri2026/

■ メニュー例（一部）

ズワイガニとワタリガニ、真イカのリゾット

かにの旨みを幾重にも重ねた、濃厚な一皿

提供店舗

俺のフレンチ GRILL & WINE 秋葉原

魚介の宝石箱

ふたを開けた瞬間に広がる、海のごちそう

提供店舗

俺のフレンチ 横浜

俺の巻き寿司～極み～

かにの旨みをぎゅっと閉じ込めた贅沢巻き

提供店舗

俺のやきとり 蒲田

赤海老とズワイガニの濃厚カニ味噌リゾット

海老×かに味噌のコクが絡み合う、やみつき必至の逸品

提供店舗

俺のイタリアン 東京駅ヤエチカ

俺のイタリアン 渋谷

蟹とイクラの贅沢ごはん

口いっぱいに広がる、至福のハーモニー

提供店舗

俺の焼肉 心斎橋

他にもいろいろなメニューがたくさん！総メニュー数はなんと120品越え。

ぜひこの機会に全店制覇目指してみてください！

■ 開催概要

フェア名：俺のかに祭り

開催期間：2026年2月5日（木）～3月5日（木）

開催店舗：「俺の」シリーズ各店（一部店舗を除く）

公式まとめページ：https://www.oreno.co.jp/sp/kanimatsuri2026/

【会社概要】

会社名：俺の株式会社

所在地：東京都中央区銀座8-3-10 トミタビル7階

代表者：代表取締役社長 桜井暁史

設立：2012年11月1日

事業内容：飲食店の経営

URL：https://www.oreno.co.jp/