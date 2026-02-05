株式会社弘進は、2026年1月6日(火)大阪市西区新町に電動アシスト自転車や電動モビリティを通じて新しい移動スタイルを提案する専門店【GO-E(ゴーイー)】がオープンしました。





店舗外観画像





◯GO-Eの店舗コンセプト

GO-E(Go Electric)は、電動モビリティを「道具」ではなく、洗練されたライフスタイルの一部として提案する空間です。

機能美・デザイン・快適性。

すべてに妥協しない一台だけを厳選し、上質な移動という新たな価値を提供します。

電動化は、未来へのアップグレード。

GO-Eはその最初の一歩を、ここからお手伝いします。





店舗内観(1)





◯店舗の雰囲気について

店舗は大阪の心斎橋にほど近い堀江、四ツ橋にあり、大きな幹線道路に面しております。

オシャレであまり見たことも無いような電動アシスト自転車、電動モビリティが100,000円を切る価格で売られていることも。

内装は落ち着いた雰囲気でどちらかといえばショールーム。

奥の商談、修理スペースではゆっくりとくつろいでいただき、コーヒーを飲みながら検討中の自転車を吟味してもらうことができます。

今まで主流の【自転車屋】ではなくこだわりのメーカー、車種を取り揃えた【セレクトショップ】感覚でお買い物をしていただけます。









◯主な取り扱いブランド

・BRINGER

・AINOHOT

・Cyrusher

・SPTEBIK

・EASYRIDE









◯店舗情報

《GO-E(ゴーイー)新町店》

所在地 ： 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目2-13新町ビル 1F

TEL ： 06-6567-9427

Instagram： @goe2026ebike

営業時間 ： 11時～19時

定休日 ： 月曜日(月曜日が祝日の場合火曜日)





自転車販売だけではなく修理お持ち込みも対応しておりますのでお気軽に相談下さい。









【会社概要】

社名 ： 株式会社弘進

代表者 ： 易 弘

所在地 ： 〒546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野1-2-5 日商商事ビル2F

設立 ： 2008年2月21日

事業内容： 自転車販売事業・卸貿易事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://junten.com/