【2026年新春旧正月コース】麻布十番の隠れ家香港料理『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』に春節の縁起とモダン広東の粋を堪能できる特別コースが登場
麻布十番のモダン広東料理レストラン『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』では、中国の旧正月「2026年春節」を祝し、2026年2月2日(月)から2月28日(土)までの期間限定で、『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』18,888円(税込)をご提供いたします。2月14日(土)までにご予約いただいたお客様には、早割価格として13,888円(税込)にてご案内いたします。
さらに、2月21日(土)には旧正月特別イベントとして中国楽器の演奏会を開催予定です。本イベントは、当日の旧正月牡丹コースをご予約いただいたお客様限定・完全予約制となっております。詳細は公式サイトをご確認ください。春節ならではの華やかな祝宴を、特別な演出とともにお楽しみいただけます。
■春節の伝統を、現代的に再構築した祝宴コース
中国の旧正月(春節)は、「新しい一年の始まり」を祝う最も重要な伝統行事であり、食卓には富・健康・長寿・家族円満といった縁起の良い意味を持つ料理が並びます。
『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』では、その伝統的な縁起食材や意味合いを大切にしながら、現代的な感性と技法で再構築。
一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願いを込めた、春節限定の特別コースとして仕上げました。さらに本コースは、ワインやサワー、焼酎、ソフトドリンクなど豊富なラインナップの2時間飲み放題付きでお楽しみいただけます。
新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース内容(全11品) 18,888円(税込)
・北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え
・鹿児島霧島純粋豚の香港ロースト叉焼
・北寄貝と春野菜の葱生姜和え クラゲ添え
・ピータン湯葉
・フォアグラ入り香港ダック
・フカヒレとすっぽんの蒸しスープ
・鮮魚のXO醤蒸し
・スモーククリスピーチキン サテーソース
・魚白湯香港麺
・楊枝甘露マンゴーココナッツミルク
・黒胡麻湯圓
・2時間スタンダード飲み放題付き
最後に、ご予約いただいたお客様お一人おひとりへ、紅包(利是)をささやかなお土産としてお渡しいたします。
中国の旧正月では、紅包を受け取ることは縁起が良いとされており、広東語では「利利是是(リーリーシーシー)」と呼ばれ、幸運や繁栄を願う意味が込められています。
■料理に込められた「縁起」の意味
例えば、人参は中国語で「紅蘿蔔」と呼ばれ、紅色＝吉祥・繁栄を象徴する食材。
雲丹やキャビアといった高級食材は、春節に欠かせない「富貴」や「豊かさ」を表現しています。
叉焼は、艶やかな赤色が幸運と喜びを象徴する広東料理の祝宴定番。
魚料理は中国語で「余(ユイ)」と同音であることから、「年年有余(毎年余裕のある暮らし)」を意味し、春節の食卓には欠かせない存在です。
フカヒレは「財・地位・成功」を象徴する最高級食材。すっぽんは滋養強壮・長寿の意味を持ちます。蒸しスープは素材の力を余すことなく引き出し、新年の健康と繁栄を願う、春節ならではの贅沢な一皿です。
コースの締めくくりには、丸い形が家族団欒・円満・完全を象徴する伝統的な甘味「湯圓」をご用意。
一年の始まりにふさわしい、意味深く心温まる余韻をお届けします。
■『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』について
『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』は、2025年9月に新規オープンした麻布十番の隠れ家香港料理レストランです。東京タワーを一望できるロケーションで、香港料理の伝統と革新を融合させた“モダン香港広東料理”を五感でお楽しみいただけます。
日本各地から厳選した旬の食材を使用し、四季折々で内容が変わるコースやアラカルトをご提供。
1月末までは上海蟹を使用した冬限定メニューを、2月からは春の訪れを感じる春メニューをお楽しみいただけます。
また、種類豊富な点心や多彩なアラカルトメニューもご用意しており、ファミリーでのお食事やカジュアルなご利用にも最適です。ご予約なしでのご来店も歓迎しており、気軽にお立ち寄りいただけます。
記念日やご接待から、日常のお食事まで、さまざまなシーンでご利用いただけるレストランです。
■店舗情報
店舗名 ： MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)
業態 ： モダン香港広東料理 レストラン＆バー
所在地 ： 東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F
電話番号 ： 03-6277-6394
Website ： https://moon-forest.jp/
Instagram： instagram.com/moonforest.azabu/
TikTok ： tiktok.com/@moonforest.azabu
食べログでのご予約：食べログ店舗ページ
営業時間 ： ランチ 11：30～15：00(L.O.14：30)
ディナー 18：00～23：00(L.O.22：00)
春節ならではの華やかで縁起あふれるひとときを、ぜひ『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』にてご体験ください。皆さまのご来店・ご予約を心よりお待ちしております。