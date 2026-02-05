【2026年新春旧正月コース】麻布十番の隠れ家香港料理『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』(運営会社：HANA HOSPITALITY株式会社)に春節の縁起とモダン広東の粋を堪能できる特別コースが登場。富・健康・円満への願いを込めた縁起食材を、洗練されたモダン広東料理で味わう春節限定の特別コース。

麻布十番のモダン広東料理レストラン『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』では、中国の旧正月「2026年春節」を祝し、2026年2月2日(月)から2月28日(土)までの期間限定で、『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』18,888円(税込)をご提供いたします。2月14日(土)までにご予約いただいたお客様には、早割価格として13,888円(税込)にてご案内いたします。

さらに、2月21日(土)には旧正月特別イベントとして中国楽器の演奏会を開催予定です。本イベントは、当日の旧正月牡丹コースをご予約いただいたお客様限定・完全予約制となっております。詳細は公式サイトをご確認ください。春節ならではの華やかな祝宴を、特別な演出とともにお楽しみいただけます。





店内からの東京タワー眺望





旧正月コース1人前のイメージ





■春節の伝統を、現代的に再構築した祝宴コース

中国の旧正月(春節)は、「新しい一年の始まり」を祝う最も重要な伝統行事であり、食卓には富・健康・長寿・家族円満といった縁起の良い意味を持つ料理が並びます。

『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』では、その伝統的な縁起食材や意味合いを大切にしながら、現代的な感性と技法で再構築。

一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願いを込めた、春節限定の特別コースとして仕上げました。さらに本コースは、ワインやサワー、焼酎、ソフトドリンクなど豊富なラインナップの2時間飲み放題付きでお楽しみいただけます。





新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース内容(全11品) 18,888円(税込)

・北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え

・鹿児島霧島純粋豚の香港ロースト叉焼

・北寄貝と春野菜の葱生姜和え クラゲ添え

・ピータン湯葉

・フォアグラ入り香港ダック

・フカヒレとすっぽんの蒸しスープ

・鮮魚のXO醤蒸し

・スモーククリスピーチキン サテーソース

・魚白湯香港麺

・楊枝甘露マンゴーココナッツミルク

・黒胡麻湯圓

・2時間スタンダード飲み放題付き





「北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え」のイメージ





最後に、ご予約いただいたお客様お一人おひとりへ、紅包(利是)をささやかなお土産としてお渡しいたします。

中国の旧正月では、紅包を受け取ることは縁起が良いとされており、広東語では「利利是是(リーリーシーシー)」と呼ばれ、幸運や繁栄を願う意味が込められています。





紅包(利是)※画像はイメージです





■料理に込められた「縁起」の意味

例えば、人参は中国語で「紅蘿蔔」と呼ばれ、紅色＝吉祥・繁栄を象徴する食材。

雲丹やキャビアといった高級食材は、春節に欠かせない「富貴」や「豊かさ」を表現しています。

叉焼は、艶やかな赤色が幸運と喜びを象徴する広東料理の祝宴定番。

魚料理は中国語で「余(ユイ)」と同音であることから、「年年有余(毎年余裕のある暮らし)」を意味し、春節の食卓には欠かせない存在です。

フカヒレは「財・地位・成功」を象徴する最高級食材。すっぽんは滋養強壮・長寿の意味を持ちます。蒸しスープは素材の力を余すことなく引き出し、新年の健康と繁栄を願う、春節ならではの贅沢な一皿です。

コースの締めくくりには、丸い形が家族団欒・円満・完全を象徴する伝統的な甘味「湯圓」をご用意。

一年の始まりにふさわしい、意味深く心温まる余韻をお届けします。





※旧正月のイメージです





■『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』について

『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』は、2025年9月に新規オープンした麻布十番の隠れ家香港料理レストランです。東京タワーを一望できるロケーションで、香港料理の伝統と革新を融合させた“モダン香港広東料理”を五感でお楽しみいただけます。

日本各地から厳選した旬の食材を使用し、四季折々で内容が変わるコースやアラカルトをご提供。

1月末までは上海蟹を使用した冬限定メニューを、2月からは春の訪れを感じる春メニューをお楽しみいただけます。

また、種類豊富な点心や多彩なアラカルトメニューもご用意しており、ファミリーでのお食事やカジュアルなご利用にも最適です。ご予約なしでのご来店も歓迎しており、気軽にお立ち寄りいただけます。

記念日やご接待から、日常のお食事まで、さまざまなシーンでご利用いただけるレストランです。





月と森の空間の店内





「テラス席からの東京タワー眺望」





月と森の空間の店内





■店舗情報

店舗名 ： MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)

業態 ： モダン香港広東料理 レストラン＆バー

所在地 ： 東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

電話番号 ： 03-6277-6394

Website ： https://moon-forest.jp/

Instagram： instagram.com/moonforest.azabu/

TikTok ： tiktok.com/@moonforest.azabu

食べログでのご予約：食べログ店舗ページ

営業時間 ： ランチ 11：30～15：00(L.O.14：30)

ディナー 18：00～23：00(L.O.22：00)





春節ならではの華やかで縁起あふれるひとときを、ぜひ『MOON FOREST 月林閣(ムーンフォレスト)』にてご体験ください。皆さまのご来店・ご予約を心よりお待ちしております。