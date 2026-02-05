現代アーティスト池田 真優が、「国家戦略・成功の鍵」となる新素材を開発した企業との共創により、ダボス・APEC会議でも注目を集めた世界初の投資モデル「作品が売れるほど、人の命が救われる」を創出しました。





■「日本は何に投資すべき国なのか？」世界経済の中枢で評価された新たな投資モデル

【国家戦略・資本・社会価値を結ぶ日本発の試み】

金融、国家戦略、医療、雇用、技術、社会貢献--。これらを文化の力で一本の線として結び直す投資モデルが、いま国際社会の関心を集めている。

まさにアートを起点に、国家戦略素材、資本、医療支援、雇用創出を結び付ける新たな投資モデル。作品の販売が進むほど、医療研究や途上国支援が拡大し、同時に産業基盤の強化にもつながる循環型の仕組みだ。利益と社会的価値を同時に生み出す構造として、日本発の事例が動き始めている。

このモデルの中心にいるのが、現代アーティストの池田 真優(いけだ・まゆ)氏である。





2026年1月20日、スイス・ダボスで開催された世界経済フォーラムには、トランプ大統領をはじめ、各国の政財界リーダーが集結した。日本からは片山さつき財務大臣が登壇し、「責任ある積極財政」による強い日本経済の実現を訴えた。こうした議論が交わされる中、日本発の新しい価値創出の事例として、池田 真優の取り組みは世界経済フォーラムに集まった経済界の関心を集めた。

池田 真優は、世界各国で受賞歴を持ち、社会課題をテーマに作品制作を行う女性アーティストである。静かな作風の背景には、「アートを社会にどう生かすのか？アートで人の命を救えるのか？」という一貫した問題意識がある。

池田 真優と、世界の課題解決に資する「世界初の素材」を開発した企業との共創は、2025年10月に韓国で開催されたAPEC会議でも紹介された。

アートと日本の伝統工芸技術を活用し、支援を一方通行で終わらせず、双方通行で支え合いながら国際社会へ貢献するという世界で初めての取り組みであり、実際に稼働している投資モデルとして評価され、国際社会に共有された。





発表を行ったのは、APECの官民協働プラットフォームであるアジア太平洋金融フォーラム(APFF)で、保険、健康、年金、長期投資、デジタルイノベーション分野の座長を務めるMack氏(本名・大久保 亮)である。Mack氏は、国連、世界銀行、OECDなどで新たな国際基準の推進を牽引してきた人物として知られる。

同氏が提示したのは、単なる寄付型の社会貢献ではない。「女性の健康」を起点に、経済、技術、文化を一体化させる資金調達フレームワークだった。





Mack氏





背景には、日本で初めて女性内閣総理大臣となった高市早苗政権が掲げる「国宝級の技術・素材の創出」という国家方針がある。その理念と重なる形で、日本の未来を支える可能性を持つ新素材を開発した企業が、女性の健康分野を含む医療研究を前進させる素材開発に成功した。

同社は、池田 真優の成長と国際展開を支援している。池田 真優の作品売上の一部は、素材の研究開発だけでなく、医療品開発、発展途上国での命を守る支援、農業生産を通じた女性の雇用創出へと循環する仕組みとなっている。





この投資モデルは、片山財務大臣が推進する金融のデジタル化や暗号資産戦略とも親和性が高い。透明性とトレーサビリティを確保しながら、時間とともに価値を育てる構造を持ち、長期投資を前提としたモデルとして評価されている。

特にアート分野は、デジタル資産との結び付きが強い。NFT市場は1年で147倍という爆発的な成長を記録し、2030年には市場規模が40兆円を超えると予測されている。

2024年には、単一のアート作品が当時のレートで約107億円で落札された事例もあった。アートとデジタル金融が交差する領域は、新たな投資分野として存在感を高めている。

池田 真優は愛知県出身の平成生まれ。2022年には、韓国主催のアジア6カ国アワード「WORLD CREATOR AWARDS2021」で大賞を受賞したほか、フランスのル・サロン展(Le Salon)にも入選した。ル・サロン展は、歴史的に多くの画家が挑戦してきた権威ある展覧会で、クロード・モネでさえも落選したことでも知られる。





池田 真優アート価格推移





池田 真優が「アートで人を救う」というテーマを明確に掲げるようになった背景には、13歳の少年とのアートプロジェクトがある。日本人の「和の精神」を世界に発信し、国際的な評価を得続ける取り組みを行っている少年との出会いが、池田 真優の人生を大きく変えるキッカケとなった。

2025年9月、累計来場者数が2,557万人に達した大阪・関西万博では、池田 真優がEXPOアリーナ「Matsuri」で開催された国際子どもサミットのデザイナーを務めた。





ドバイでの展示作品





そして世界195カ国から子ども代表が集まる中、LOANI(Ladies of All Nations International)創業者のCaroline Makaka氏による次世代リーダー授賞式が行われた。「Children of the Year 2025」に選ばれたのは、日本。「奇跡の13歳」として毎年国連を通じて世界193カ国で紹介され続けている少年・レア君だった。





レア君





レア君は5歳で米国の難病支援施設を訪れ、日本の伝統文化を通じた支援活動を開始。7歳で伝統工芸士と協働した世界アートプロジェクトに参加した。10歳の時には、アートポストカードを活用した医療支援がG20公式誌で特集され、ウクライナ支援プロジェクトを通じて、アートが社会を動かす力を示してきた。

トロフィーを手にしたレア君の姿を、池田 真優は舞台裏から見つめていた。





レアくん表彰





池田 真優は能登半島復興支援の一環としても活動し、全体デザインやポストカード制作を担当した。きっかけは、Mack氏が登壇した台湾での国際カンファレンスと、レア君が関わる台湾地震復興プロジェクトへの同行だった。被災地での活動を通じ、アートが命を救う手段になり得ることを実感したという。

2024年10月、パリコレクションでの発表を終えた池田 真優は、制作拠点をヨーロッパに移した。内面を磨くことが創作の基盤になるとの判断からだ。





池田 真優





こうした挑戦を支えるのが、株式会社ニューシリカジャパンである。同社は、稲作の副産物であるもみ殻から植物性シリカを精製し、そのシリカを活用した世界初の新素材を開発した。通常のシリカではあり得ない特徴を持つ同社の素材は、物質としての国際特許申請の準備を進めている。





美術館展示





この素材は、ヒュージョンエネルギー・イノベーション戦略において、国産バイオマスから安定供給できる「唯一級の戦略素材」と位置付けられている。高い安定性と反応性を持ち、低放射化SiC材料の上流を担うことで、核融合発電の安全性、高稼働率、サプライチェーンの自立を同時に実現する可能性がある。

また、累計2兆円規模の国家プロジェクト「ラピダス」を軸とする次世代半導体分野でも「成功の鍵」として注目されている。国内での2nm世代チップ量産や、世界で唯一無二の機能実装を可能にする潜在力を持つとされる。研究開発は海外で極秘裏に進められ、世界最大級の半導体メーカーを含むグローバル企業からの引き合いが続いているが、供給先は明らかにされていない。

同社の根底には、創業者の岡 伸二会長が掲げた「人を助け、先に尽くせ。そして、人を大きく育てよ」という理念がある。この精神は、岡 佐智代社長へと受け継がれ、素材開発にとどまらず、人材と社会を育てる企業へと進化している。





株式会社ニューシリカジャパンロゴ





この循環を加速させたのが、池田 真優によるアートプレゼンテーション戦略だ。金融業界の関係者からも評価され、同社の国際的なマーケティングに寄与している。

ニューシリカジャパンの取り組みには、元スクウェア・エニックス米国社長で、『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』を世界に展開した岡田 大士郎氏も参画している。ドイツ銀行で国際税務を統括した経歴を持つ同氏は、現在、同社の最高戦略責任者(CSO)を務める。Mack氏をはじめ、国際金融、各国政府、エンターテインメント分野の関係者が協力者として名を連ねる。





岡田 大士郎氏





「人の命を救うアーティスト」と評される池田 真優の作品は、価格や名声を超えた価値を持つとされる。中東王族から1作品10万ドル超(約1,568万円)の購入予約が入るほか、世界最大のオークション会社であるクリスティーズやサザビーズの関係者からは「近い将来、1億円以上の価値になる可能性がある」との声もある。

2025年のクリスマス、池田 真優はミラノでレア君が企画したホームレス支援活動に参加し、ドゥオーモで祈りを捧げた。

アートと素材、資本と社会貢献を結ぶこの取り組みは、国際社会における日本の生き残りをかけた次なる経済成長の一つの方向性を示すと同時に、私たちに、「資本は何のために使われるべきか？」という問いを投げ掛けている。





イタリアでの祈り・真優＆レア君





