株式会社メディコス・エンタテインメントは、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」を「スイートデビル」の姿で1/4スケールフィギュア化。

2025年12月発売のTVアニメ「お兄ちゃんはおしまい！」「緒山まひろ 1/4 ニートTシャツ～大人な下着に挑戦！～」を第1弾として誕生した、着脱可能なリアル布製衣装フィギュア新ブランド「Re▼Dress(リ・ドレス)」の第2弾！

2026年2月5日(木)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび順次全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて予約受付を開始いたします。

■イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.

【商品説明】

劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」通称イリヤがメディコスが贈る新ブランド「Re▼Dress(リ・ドレス)」にてフィギュア化！





30cmを超えるボリュームたっぷりな1/4スケール！

小悪魔らしい威嚇のポーズと、八重歯が覗くいたずらっ子のような笑顔のイリヤ。

頭上には愛らしい小ぶりな角、背中には悪魔の羽が。





布製衣装は上下ともに着脱可能！

胸元にハートをあしらったノースリーブシャツの後ろは、背中が見えた大胆な仕様に。

太腿まで覆う黒い艶を放つニーハイにもご注目ください。





衣装の下には、「スイートデビル」な姿が…

気分に合わせて姿をチェンジ。サイズ次第では、お手持ちのお洋服に着せ替えてもお楽しみいただけます。

あなただけの小悪魔イリヤをぜひお手元にお迎えください。









【商品情報】

商品名 ：イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.

作品名 ：劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」

価格(税抜) ：22,000円

価格(税込) ：24,200円

材質 ：PVC&ABS

仕様 ：彩色済完成品フィギュア

セット内容 ：本体・台座

サイズ ：全高約340mm(1/4スケール)

原型制作 ：こば酸

衣装制作 ：ぽんすけ(MellowDrops)

彩色 ：政 文慈

発売月 ：2026年11月発売予定

企画・製造・発売元・販売元：株式会社メディコス・エンタテインメント





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。





〈予約受付期間〉

2026年2月5日(木)12:00 ～ 2026年4月15日(水)21:00





(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会





【MEDICOS ONLINE SHOP 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/34993









■「Re▼Dress」とは？

着せ替えるのは、“カタチ”だけじゃない。





Re▼Dressは、「あなた好みの楽しみ方」を「あなたの手」で纏わせることが出来るフィギュアシリーズです。

質感にこだわった衣装は、着せ替える度にキャラクターの新たな魅力を引き出してくれます。

飾るだけでは終わらない、新たコンセプトのブランドになります。





【公式サイト】劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」

https://anime.prisma-illya.jp/movie/3/





【公式X】Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ

https://x.com/prisma_illya









■ワンダーフェスティバル2026[冬](以下WF2026冬)出展情報

2026年2月8日(日)開催のWF2026冬にて、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.」のデコマス初展示決定！

会場にお越しのお客様、ぜひ一目ご覧くださいませ！





ワンダーフェスティバル2026[冬]

会場 ：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール

日時 ：2026年2月8日(日)10:00～17:00

ブース番号：7-02-01





WF2026冬開催当日には、会場にて初公開フィギュアや初公開情報多数公開予定！

当日会場での着情報は随時当社公式Xにて更新いたしますので、お見逃しなく！









【メディコス・エンタテインメントについて】

株式会社メディコス・エンタテインメントは、主にフィギュア・キャラクターグッズの企画・製造・販売を行っております。納得いくものが出来なければ製品を発売しないという基本方針のもと「超像可動・スタチューシリーズ」の完成度はフィギュア業界において非常に多くのファンの方にご支持をいただいており、近年はアニメーション事業やグッズ事業への展開を行いながら多くのお客様にエンターテインメントをご提供すべく運営をしております。





事業内容：映画・テレビ・ビデオ・LD・DVDの企画・製作・販売

フィギュアの企画・制作・販売

キャラクターグッズの企画・制作・販売





株式会社メディコス・エンタテインメント

