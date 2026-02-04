【RORRY】2026年注目の第2世代モデル！RORRY最強USB-C一体型「Palmgo」モバイルバッテリーが正式発売

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,LtdRORRY Palmgoモバイルバッテリー

RORRY 「Palmgo（パームゴー）」USB-C端子一体型モバイルバッテリーが、2026年2月1日（日）より販売開始。

USB-C端子一体型のケーブルレス設計と、Apple Watch対応ワイヤレス充電を搭載し、スマホやデバイスを1台で同時に3役充電可能。

10000mAhの大容量で、外出先や旅行でも安心して使用できるだけでなく、編み込み式ケーブル2本（USB-C/Lightning）を同梱し、ストラップとしても使える便利なデザインです。

さらに、Picky’sアワード2025を受賞しました。



RORRY公式の Amazon および 楽天市場 にて販売中です。

現時点、AMAZOMスマイルセール 30％OFF を実施中。

価格：3,989円（税込、2月16日まで）原価：5,699 円



さらに、新品発売を記念して10日間限定で20％OFFの特大クーポン も配布しております。

（2月10日（货）まで有効、他セールとの併用可）。

Amazon： https://amzn.to/44HVFbV(https://amzn.to/44HVFbV)

20％OFFクーポンコード：D52RORRY

楽天市場： https://a.r10.to/h8YdQS(https://a.r10.to/h8YdQS)

20％OFFクーポンコード：FAOQ-HJLL-VHPN-RIMN

商品紹介

ケーブルレス革命

USB-C端子一体型設計(出力最大22.5W/入力18W)。

スマホに直接挿すだけで、iPhone17～15シリーズやAndroidスマホをケーブルレスでスピーディーに充電でき、ケーブルを探す手間もなく、移動中や外出先でもサッと使えるこの手軽さは、一度体験すると手放せません。

防塵・防水仕様のシリコンキャップを新搭載し、ホコリや水滴から端子をしっかり保護して、長く清潔に使える安心設計です。

1台3役

USB-Cポート(出力20W/入力18W)に加え、

Apple Watch対応ワイヤレス充電(5W) を搭載。

複数デバイスを同時に充電できます。

外出先や出張、旅行時にもこれ1台で幅広い充電ニーズに対応します。

■ 大容量ながら手のひらサイズ

10000mAhの大容量を手のひらサイズで実現。

従来の5000mAhモデルに比べ容量は2倍、重さはわずか+50g（本体175g）で持ち運びも快適です。



iPhone 17は約1.8回、Apple Watch Series 11は約22回のフル充電が可能です。

高級感のあるデザイン

レザー調の本体仕上げを採用し、指紋がつきにくく、上品な印象を演出します。

高級感のある電鍍LEDディスプレイを採用し、バッテリー残量をひと目で確認可能。

ケーブルはストラップとしても使える設計で、持ち運びに便利。

充実の付属ケーブルで幅広い対応

付属ケーブルはType-C to Type-Cに加え、

Lightning to Type-Cも同梱。

iPhone 17・16・15シリーズはもちろん、旧モデルのiPhoneにも対応し、世代を問わずすべてのユーザーに快適な充電体験を提供します。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/144_1_3dbaafbf1d660e219d99de2fa3fc2b19.jpg?v=202602050421 ]

整理・編集：RORRY - Edward(エドワード)

＜本記事に関するお問い合わせ先＞

メールアドレス：marketing@rorry.com

Instagram：@rorryjp(https://www.instagram.com/rorryjp/)

Ｘ：@RORRY_JP(https://x.com/RORRY_JP)